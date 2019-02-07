　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忘帶鑰匙手機沒電還只剩40元　苦主：現實版比悲傷更悲傷的故事

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼房子,房租,鑰匙,房客,回家,租屋。（示意圖／pixabay）

▲原PO忘記帶鑰匙被鎖在家門外，手機又剛好沒電。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

有些人或許有過這樣的經驗，在外奔波一整天好不容易回家，站到家門口才發現忘記帶鑰匙，心情瞬間跌落谷底。一名網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，自己不僅忘了帶鑰匙，就連手機也沒電了，簡直就是現實版的「比悲傷更悲傷的故事」。

原PO提到，事發當天晚上回到家，站在家門外才發現大門的鑰匙忘記帶了，全身上下摸一摸只找到40元，偏偏手機也剛好完全沒電，實在是太衰了，最後還不忘以電影《比悲傷更悲傷的故事》自嘲。

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲原PO當時身上只剩下40元。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的經歷，不僅沒有安慰，還搞笑留言調侃，「40元夠打電話了。」暗示其實情況也沒有糟糕到完全無法求救的地步。不過，原PO的經驗並不是最慘的，去年7月一名女網友在PTT發文抱怨忘記帶家裡的鑰匙，家人又剛好出門去遛狗，於是就坐在爸爸停放於騎樓的機車上等。

就在這個時候，女網友注意到騎樓外不到1公尺的地方突然有水滴下，原本以為是樓上鄰居在澆花，拿下耳機竟然立刻聽到「嘔嘔嘔」的聲音，接著才被從天而降的嘔吐物臭到，「真的快嚇死了，差點被吐到，我只好一邊憋氣乾嘔，一邊移動到全家繼續等。第一次遇到這麼沒水準的人，家裡是沒馬桶嗎？好奔放。」

ET快訊
5寶媽「粉色子宮」滑出體外！夫幫塞回再生2胎...婦產醫秒驚
訂5000元年菜放鳥！餐廳苦等5小時認賠　一桌12道料理全報
快訊／初二大樂透3.1億元槓龜！下期頭獎上看1.4億元

關鍵字：爆廢公社,鑰匙

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

嗆姊「流產才准參加婚禮」拒改伴娘服　新娘隔天被退婚

女網友玩臉書遊戲OMG遭扣2580元　帳號自動登出廣告病毒式狂炸

借2萬繳車貸酸「開賓士比開國產車高級」　友傻眼：你還欠我5000

媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

單親媽挺女兒「我就是爸爸」　女童轉身大笑：她馬麻死掉了

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」　騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈

忘帶鑰匙手機沒電還只剩40元　苦主：現實版比悲傷更悲傷的故事

同事都帶便當！他好奇「自己開伙卡省錢？」　網一面倒否定：但比較健康

一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　網看完…全清醒了

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

集資刮刮樂！6大學生中百萬　「彩券行幫助弱勢」特別來這買

忘帶鑰匙手機沒電還只剩40元　苦主：現實版比悲傷更悲傷的故事

同事都帶便當！他好奇「自己開伙卡省錢？」　網一面倒否定：但比較健康

一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　網看完…全清醒了

新北走春賞鳥路線多　動保處籲「不接觸、不餵食、不驚嚇」

路上捕獲重機女騎士！長腿逆天「小短裙快被吹翻」頭盔拿下正到哭

初三車流量估飆新高！雙向都塞　盤點「避塞」替代道路快跟著走

六合夜市年初一「實景照」曝光！　網嚇壞：人真的進來了

爽刮出5000元！彩券行老闆秒扣「100元走路工」　兌獎剩3880元

7間廟情侶不宜！祭拜未婚亡女...男被相中「深夜有找」　信徒：陰廟都別去

雙臂截肢還能作畫、開車！　口畫家陳世峰：有心就做得到

美肌相機看謎片更興奮？　網友實測笑：小心男優長貓耳

忘帶鑰匙手機沒電還只剩40元　苦主：現實版比悲傷更悲傷的故事

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡　網笑：再不關要淹水啦！

同事都帶便當！他好奇「自己開伙卡省錢？」　網一面倒否定：但比較健康

兒患精神疾病偷開家裡車　失蹤山區癱坐林徑…暖警急尋回

《怪獸與葛林戴華德的罪行》除了3D效果，各方面都退步的續集

手刀拉另一半來！　理科太太：一孕傻三年？可能是一輩子！

31年血腥懸案！名古屋孕婦遭「剖腹取嬰」　子宮塞電話+可愛鑰匙圈

一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　網看完…全清醒了

「惡搞小孩帽T」實體店面介紹！輕鬆跟Seventeen穿情侶裝

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

訂5000元年菜放鳥　餐廳苦等..

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛..

爸媽第六感超準！他一摸人妻電話..

刮刮樂上好多0！員林女先中3萬..

孩子上台跳舞領紅包　打開秒錯愕

立可白蓋子「凹凸設計」有玄機！

初二女友家拜年！未來岳母遞「超..

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

彰化「貓鼠麵」塞滿80斤蛤仔超..

六合夜市初一照曝光　網：人來了

即／初二大樂透槓龜！下期頭獎上..

更多熱門

相關新聞

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛吃的

春節期間許多媳婦都為過年的事忙進忙出，一名馬來西亞的媳婦卻睡到中午還沒起床，婆婆看了不僅沒有責備她，還在餐桌上準備了她愛吃的東西，叮嚀她出門前要記得吃，還邀她吃飽後一起上髮廊做頭髮，讓許多人看了直呼好羨慕。

初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

機車丟路邊！倒掛安全帽都開花了

學生妹存款暴增239萬　網提醒恐觸法

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別去

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

應采兒「孕肚正面照」拜年！

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面