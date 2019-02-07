忘帶鑰匙手機沒電還只剩40元　苦主：現實版比悲傷更悲傷的故事

▲原PO忘記帶鑰匙被鎖在家門外，手機又剛好沒電。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

有些人或許有過這樣的經驗，在外奔波一整天好不容易回家，站到家門口才發現忘記帶鑰匙，心情瞬間跌落谷底。一名網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，自己不僅忘了帶鑰匙，就連手機也沒電了，簡直就是現實版的「比悲傷更悲傷的故事」。

原PO提到，事發當天晚上回到家，站在家門外才發現大門的鑰匙忘記帶了，全身上下摸一摸只找到40元，偏偏手機也剛好完全沒電，實在是太衰了，最後還不忘以電影《比悲傷更悲傷的故事》自嘲。

▲原PO當時身上只剩下40元。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的經歷，不僅沒有安慰，還搞笑留言調侃，「40元夠打電話了。」暗示其實情況也沒有糟糕到完全無法求救的地步。不過，原PO的經驗並不是最慘的，去年7月一名女網友在PTT發文抱怨忘記帶家裡的鑰匙，家人又剛好出門去遛狗，於是就坐在爸爸停放於騎樓的機車上等。

就在這個時候，女網友注意到騎樓外不到1公尺的地方突然有水滴下，原本以為是樓上鄰居在澆花，拿下耳機竟然立刻聽到「嘔嘔嘔」的聲音，接著才被從天而降的嘔吐物臭到，「真的快嚇死了，差點被吐到，我只好一邊憋氣乾嘔，一邊移動到全家繼續等。第一次遇到這麼沒水準的人，家裡是沒馬桶嗎？好奔放。」