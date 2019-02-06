年初一金手鍊不見！婦心急狂奔　台鐵清潔員「蹲垃圾堆翻找」暖哭她

地方中心／高雄報導

粉專「臺鐵高雄站」6日貼出一則影片，大年初一一名搭乘自強號在高雄站下車的女性新住民金手鍊遺失，急得在站內奔跑大哭、求助人員協助，最後終於找回金項鍊；事後才發現，原來清潔人員聽到婦人求助，立刻在一旁默默倒出整理好的垃圾、並從中翻找，整段畫面讓人看了心暖。

▲婦人與站務人員準備上車尋找，可以看到旁邊有整理好的黑色垃圾袋。（圖／翻攝粉專「臺鐵高雄站」，下同）



▲清潔員打開整理好的垃圾袋。



▲蹲地在垃圾堆尋找婦人遺失的金手鍊。



台鐵高雄站表示，站務人員陪著心急的婦人上車尋找金項鍊，正巧遇見正在打掃車廂的清潔人員，因此順道詢問「是否有看到金手鍊」，而對方回答「沒有」。但過沒多久清潔人員卻拿著手鍊到車廂交給失主，這樣的舉動讓站務人員心裡似乎「小小嘀咕」了一下。

▲找到後馬上跑進去拿給著急的婦人。



▲婦人趕緊打電話跟丈夫回報，同時可以看見後方的清潔員默默在一旁整理散落一地的垃圾。



正當一行人走出車廂後，看見滿地的垃圾，瞬間心裡的疑問都明朗了。原來清潔人員在他們上車尋找之際，將整理好的垃圾袋打開，倒出整袋垃圾、徒手翻找只為了幫忙婦人尋回金手鍊，事後還默默的收拾散滿一地的垃圾，令人感動。

台鐵高雄站說，那條金手鍊目測至少有3兩重，找到之後，婦人開心的一直打電話跟老公回報，同時也希望能替她再次向值班副座與該名清潔人員致謝。