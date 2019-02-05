9月大男嬰窒息身亡　家長網路揭托嬰中心照護不當

▲發生在去年9月台中市西屯區1名9個月大男嬰在托嬰中心窒息送醫不治，4日晚間網友po網控訴托嬰中心虐童。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／台中報導

西屯區一家托嬰中心，在去年年9月7日9月大男嬰窒息送醫不治，家長調閱監視畫面，卻發現2名女員工以毛巾綑綁、固定、塞嘴等方式虐嬰，向社會局檢舉，竟得到「拍到的又不是妳孩子遭虐，沒有錄到妳孩子被虐待畫面，就沒有證據證明妳兒子的死亡跟幼兒園有關」，家長將畫面製作成影片po上網。

該名女網友在臉書社團《爆料公社》PO文，「我受託為一對孩子已死亡的哀慟父母親轉貼一段托嬰中心不當對待幼兒的影片，他們的孩子死9/7，台中西屯區「格」字開頭的托嬰中心內，當時受害父母曾具證向社會局檢舉，控訴托嬰中心虐嬰的不法情事。

原PO寫道，「今晚是家家團圓的日子，您我身邊卻有家庭再也無法團圓，心痛萬分的受害母親求告無門，僅存最後一絲盼望，就是希望大家能夠重視托嬰中心不當對待幼兒的問題，盼望不要再有任何一個孩子被迫離開愛他的家人，網友除了附上一段6分鐘家長製作的影片，並在文末呼籲「請分享、轉貼給台中市長盧秀燕，請幫助這一位心碎至極的母親，最沉痛的呼籲與請託」。

從監視器畫面，，可以看到明顯的用毛巾綑綁、固定與遮掩幼兒頭部、似乎是塞嘴巴的影片，但從台中社會局回覆的竟是：「妳孩子是死在托嬰中心裡沒錯，但拍到的又不是妳孩子遭虐，沒有錄到妳孩子被虐待的畫面，就沒有證據證明妳兒子的死亡跟幼兒園相關！」事後竟也未對此事做出任何懲處。

市長盧秀燕5日對此指出，小男嬰生命的逝去令她感到痛心，案件雖然是在她上任前發生，但市府仍會非常重視，並全力配合司法與檢調調查，以慰小男嬰在天之靈。

▲發生在去年9月台中市西屯區1名9個月大男嬰在托嬰中心窒息送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會局表示，此案發生於去年9月，當時調閱監視器及與班導師及家訪後了解，男嬰死亡前無特殊異狀，但當日有感冒流鼻涕的狀況。托嬰中心中午時曾協助男嬰抽鼻涕，約下午3時，老師發現叫不醒男嬰且已無呼吸心跳。經老師於現場施作心肺復甦術(CPR)後7分鐘，救護人員即抵達，男嬰後經醫院搶救無效。

社會局則強調，此案去年九月發生後已由社會局同仁進行調查及處理，目前司法機關也正審理中，該局深切感受到為人父母疼愛子女的心情，市府一定會貫徹保護兒童的責任。

社會局指出，經查男嬰死因無法確定，且死亡前身體無外傷，本案由家屬提告已進入司法程序，至於托嬰中心疑有部分照顧不妥情形，社會局依據兒童及少年福利權益保障法第108條要求限期改善，並於去年改善完成，並稽查確認。

而市民們對於所有小朋友的關心及提供相關建議，社會局表示感謝，也希望大家能靜候最後司法判決的結果。社會局也著手進行內部的行政調查，秉公處理，無枉毋縱。

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