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湖南省爆H9N2流感病例　陸委會發布黃色旅遊警示

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▲▼流感疫苗、注射、打針,麻疹。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸湖南省近期發現H9N2流感病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／台北報導

針對大陸湖南省近期發現H9N2流感病例，大陸委員會依衛生福利部疾病管制署決定，宣布即日起，提升中國大陸湖南省列入黃色旅遊警示區域。提醒國人赴陸應特別注意旅遊安全，及加強自我健康照護並保持警覺。

陸委會表示，疾管署2月3日針對中國大陸湖南省近期發現H9N2流感病例，已將該區旅遊疫情建議提升至第二級：警示（Alert）。目前中國大陸（不含港澳）旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert）區域為北京市、江蘇省、廣東省、福建省、安徽省、湖南省及廣西壯族自治區等7地；其餘省市則列為第一級：注意（Watch）。

▲大陸進入流感活動高峰期。（圖／翻攝自《中新社》）

▲大陸進入流感活動高峰期。（圖／翻攝自《中新社》）

陸委會提醒，國人赴陸應注意自我健康照護，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

據了解，我疾管署2月1日接獲大陸通知新增1例H9N2流感病例，該名個案為湖南省常德市2歲男童，去年11月27日發病，病情輕微，無明確活禽暴露史。不過，基於當地可能具環境暴露感染禽流感風險，疾管署已自即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二湖南省旅遊疫情級警示（Alert）。

疾管署指出，全球自去年10月迄今累計4例H9N2流感病例，無死亡病例，分布於大陸廣東省、廣西壯族自治區及湖南省，均為輕症，1例具家禽暴露史；全球2013年迄今累計34例，以大陸28例為多。

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正，提醒國人出外旅遊需留意流感疫情。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：H9N2,流感,陸委會,大陸,湖南

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