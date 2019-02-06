雞排加盟店永闖6國！老闆傳授「3項心法」第一次創業必讀

▲食香客雞會站雞排在北門路上屹立不搖。



圖、文／走在採訪的路上提供



網紅雞排妹大家都知道，但幾年前台南有個雞排男，在自己的食香客雞會站雞排攤子前發下豪語，說出「我的企業願景，就是賣雞排要賣到全世界都知道。」這段話還留在他的網誌上。而他的網誌近幾年來都沒有更新過，大概雞排男已經朝著世界出發，眼光看向更遠的那方，目前已攻下6個國家加盟點。

身為台南人，七、八年前我就知道台南北門路上有個食香客雞會站雞排，但那時我總覺得，北門路向來是3C用品店、文具店聚集的商圈，忽然出現一家沒什麼名氣雞排店，又開在商圈末端，我心想，怎麼可能會做得起來。

事實證明，很多事情不能用表面去判斷思考，地點不好、品牌沒有名氣，但不表示做生意就會失敗。幾年之後，食香客雞會站雞排的老闆小戴，用他的方式去證明，不是因為成功才不斷向前衝，而是因為不斷向前衝，所以才離成功越來越近。

記得第一次採訪小戴時，他正好忙著食香客雞會站雞排的恆春加盟店拓點，而短短不到一個月的時間，已經看見他在高雄後勁夜市的食香客雞會站雞排店正在試營運，一個月兩間加盟店的速度，難道食香客雞會站雞排的加盟模式，是取決於加盟主願意砸錢，小戴就願意合作的嗎？否則，沒有萬全的準備與謀劃，怎麼有辦法拓點如此快速順利？後續在幾次與他採訪接觸時，除了發現小戴獨特的經營方式，還在他身上發現有3項特質，讓人不得不筆記下來，加盟主雖然願意捧著錢來合作，但小戴更有自己挑選加盟主的評判與標準。

成功特質1：自律才能帶來效率

因採訪工作的性質，我通常整天行程都排得滿滿，首次與小戴約見面就直接約早上開始，忘了詢問小戴方不方便，事後才想起雞排店的營業模式，可能下午才開店、等到收店打烊時都半夜了。我忽然跟小戴約早上，不知道他那時睡醒了沒。沒想到當天就瞧見小戴準時站在雞排總店門口，朝氣蓬勃的向我打招呼。



一問之下才知道，即便是經營下午才開店的雞排店，小戴仍然每天早早就醒，因為他不只手上總店、台灣的加盟店，且常要處理國外加盟的雞排店事務。一天就24小時，早點醒來早點開始處理事情。





爾後，幾次採訪下來，小戴總是東奔西跑，處處勘點、與加盟主接洽，每天恆春台南這不算短的路程，聽起來疲累，但卻仍不掩他眼中流露出的拼鬥光芒，若不是自律的人，如何有決心、有毅力完成每日來回近300公里的路程。

成功特質2：困境沒關係，主動尋求改變就有機會

食香客雞會站雞排不是小戴第一份工作，小戴說自己並非好學校畢業，第一份工作還是「靠爸」幫忙才找到。當時公司裡同部門的同事，每個都是厲害的國立大學畢業，只有自己是名不見經傳的學校，但他就傻傻學、傻傻做，最後反而獲得升遷機會；在職場打滾過後，小戴就出來自己創業，他那時看中一家生意很好的雞排店，成功加盟後開始自己的生意。

但真正的考驗這才來臨！店一開，所有的管銷、成本、店租都跟著來，當時就小戴自己一個人顧店，但生意仍然不好，他笑著說：「每天路過的人車這麼多，卻沒有人停下來買雞排，每次收攤都看抽屜裡的幾百塊，想想都要哭了。」沒有人教他該怎麼做，總加盟店把技術跟材料交給他後，就也沒下文了。

有了過去工作的經驗，小戴倒也努力尋找宣傳方式，搭配上當時流行的「無名小站」，每天開始在網誌上寫雞排日記、與網友互動，終於找到適合的客群，逐漸有媒體採訪邀約，博得更多亮相的機會。

想辦法突破困境，走出不同以往發傳單的宣傳方式，這樣的精神在他後來自創雞排品牌「食香客雞會站雞排」後，一直延續至今，並且身體力行實踐給他現在的加盟主看。





▲小戴即便曾經加盟失利，但卻能在失敗中記取教訓。

小戴回憶起自己加盟的經驗，最後決心打造自己專屬的加盟模式。「以前加盟，除了吃加盟總店的光環跟技術外，要怎麼宣傳、怎麼跟客人應對，這些事情都沒有。我發現這是加盟店很缺乏的一部分。硬體、技術、材料這些總店都能提供，但我希望能把我曾經遇過的困境跟經驗，直接移植給加盟方，讓來加盟的創業者，可以少走點冤枉路。」

特質3：手把手帶新人練功，無私經驗分享

因此，仔細觀察小戴在挑選加盟主、培育員工訓練時，他其實是相當嚴格不苟的。不是加盟主捧著白花花的鈔票來，小戴都無條件照單全收。他說「我曾經在加盟這條路上跌過跤，現在更確知要維持品牌的一致性有多重要。加盟主的好與壞，會直接影響到總店，我希望能一起合作的加盟主，至少理念、心態都要跟總店相同。」





▲有意願加盟的人很多，但找到適合的加盟主並不容易。

食食香客雞會站雞排楓港店在九月多時成立，一個月的時間已經在當地打下好基礎，靠著網路粉絲團下廣告、辦活動，線上與線下的串聯，受到楓港當地人們的歡迎，與此同時也吸引來其他有興趣加盟的創業者，如火如荼的洽談中；後勁夜市店也因為搭上選舉祭品文風潮，準備一炮打響食香客雞會站雞排的這塊招牌。這就是小戴厲害之處，能夠審時度勢，運用當下的議題為自己品牌創造曝光機會，包括選擇部落客曝光來做口碑行銷也是相同。





▲北門總店牆上，貼著小戴與客人互動的照片，滿滿的相片牆見證著他一路走來奮鬥的軌跡。



我相信這絕對不是偶然，成功的經驗人人稱羨、甚至會群起效仿，對創業者來說，透過加盟的確是降低風險的方法，然而好的加盟主尋覓不易，或許這也是小戴想分享自己經驗的緣故，手把手穩穩地做，針對每家店調整細節、培育員工，為加盟主找到適合的客群，線上線下或許強調是客人的消費體驗，而對加盟主來說，食食香客雞會站雞排帶來是裡裡外外的整合，在客人來到前，加盟店家已經做好準備，迎接生意上門！