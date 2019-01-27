快到客家公園！客家自強會送手寫春聯、年菜　露天音樂會免費入場

▲台北市客家文化基金會、台北市客家自強會等，今（27）日在客家文化主題公園舉辦「豬福滿滿新春活動」。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者徐恩樂／台北報導

春節的腳步來臨，家家戶戶熱鬧地準備迎接農曆新年，街道多了應景裝飾散發著濃厚的年味！台北市客家文化基金會、台北市客家自強會等，今（27）日在客家文化主題公園舉辦「豬福滿滿新春活動」內容豐富好玩，邀請到台北客家自強會書法班名師在現場揮毫寫春聯，一筆一畫的吉祥對聯讓民眾免費帶回家！祝福新春不忘做公益，台北市客家自強會聯手家扶中心合辦寒冬送暖活動，發送年菜、保暖衣等物資贈予弱勢家庭，幫助他們享受闔家團圓的圍爐時刻。

「豬福滿滿新春活動」從早上10點至下午5點在在台北市客家文化主題公園熱鬧展開！開幕盛會安排各種客家文化的精彩表演，展現過年的喜慶氛圍，包括獅頭旺劇團帶來的舞獅賀歲、金華國小合唱團等節目，帶領現場觀眾開心迎新春。





▲▼開幕盛會安排各種客家文化的精彩表演，展現過年的喜慶氛圍，帶領民眾認識客家文化。









不僅如此，下午2點開始由台北市客家自強會，籌組的8個客家團體進行接力表演，包含吳興家客家歌謠班、油桐花舞蹈班、水源客家歌謠班、中山客家傳統弦樂班、萬隆客家歌謠班等，同時邀請青年創作歌手「曾仲瑋」、「龍宣亘」助陣live表演，邀請民眾共襄盛舉，一同在綠油油的草地上，沈醉在傳統與現代交織的音樂盛會，體驗客家音樂的魅力。另外也結合「竹夢市集X水花園有機農夫市集」結合許多客庄特色商家，把新鮮美味的食材一字排開，提供年糕、菜包、粄條、咖啡、農產品等，週末活動有得吃、有得玩，相當熱鬧。





▲▼台北市客家自強會書法班老師曾安福現場揮毫寫春聯，免費提供給民眾索取。





其中，「大師揮毫區」由客家自強會書法班名師曾安福領軍，幾十位書法老師準備紅色春聯，不畏寒風在現場提起文墨寫對聯給民眾索取，旁邊還擺設書法體驗區，吸引許多家長帶著小朋友一起參與，創意發想自由揮毫，蓋蓋應章、一起提筆寫下吉祥話，期許為農曆年帶來新的氣象。





體驗的手作課程除了寫春聯，彩繪撲滿DIY一樣擠滿人潮！民眾只要憑發票就可兌換「福氣豬撲滿材料」一份，動手用顏料幫白色的豬豬穿上新衣服，許多家長們帶著小朋友共襄盛舉，用五顏六色的水彩把撲滿變成自己專屬的「招財豬」存錢筒，模樣十分俏皮可愛。



台北市客家自強會理事長理事長黃秋鳳表示，由書法班所提供的免費寫春聯活動，連續做了10多年，寒冬送暖的愛心活動也邁入第3年，此次募得的發票也將全數贈予家扶中心，未來也會持續協同客家文化基金會及多個單位，規劃社會公益活動，關懷台灣各個角落的弱勢家庭，特別是貧困兒少，用實際行動邀請他們來認識客家文化，同時感受滿滿溫暖。

豬福滿滿新春活動

日期：1月27日（日）

時間：10：00～17：00

地址：臺北市客家文化主題公園（臺北市中正區汀州路三段2號）

