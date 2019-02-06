阿茲特克神秘「活人剝皮獻祭」 祭司披人皮狂舞…遺址找到了

▲阿茲特克文明傳說神祇「剝皮之主」希佩托特克（Xipe Totec），神廟遺跡找到了。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美洲三大古文明之一的阿茲特克（Aztec）中，傳說有一位掌管農業與戰爭的神祇「剝皮之主」希佩托特克（Xipe Totec），古代阿茲特克人會向祂獻上人祭和剝皮獻祭，祭司還會將犧牲者剝下的人皮披在身上。過去僅有相關描繪出土，近期，墨西哥考古學家終於首度找到神廟的遺跡。

墨西哥國家人類學暨歷史學研究所（National Institute of Anthropology and History）表示，研究表明，阿茲特克祭司會在神廟中一個圓形祭台上，依照儀式將犧牲者獻祭給希佩托特克。祭司會在另一座祭台上將犧牲者的皮剝下，再把剝好的皮直接披在自己身上，化身為「剝皮之主」。

在阿茲特克神話中，希佩托特克是「最嚴厲之神」，名稱直譯為「剝皮之主」。根據神話記載，希佩托特克剝下自己的皮，給人類提供食物，象徵犧牲自己餵飽人類，因此祭司也以活人作為祭品。在古代藝術作品中，希佩托特克被描繪成身穿人皮的形象，但始終沒有相關文物出土，直到此次考古發現，始能證明有此傳說。

墨西哥人類歷史研究院表示，神廟遺跡是在墨西哥中部普艾布拉州（Puebla）的Ndachjian-Tehuacan遺址被發現，為首次發現類似神廟遺跡。考古學家此次新發現3座希佩托特克的石雕，其中2座描繪剝皮後的頭部，另1座則是驅幹披著犧牲者的皮膚。領導此次研究計畫的考古學家戴齊羅表示，雕塑高度約80公分，中間有一個洞，而根據史料，祭祀儀式中會將一顆「綠石」放在洞中，目的是使神「甦醒過來」。

考古學家認為，這座神廟大約建於西元1000年至1260年，在西班牙殖民者於1519年武力征服墨西哥，並於1521年消滅阿茲特克帝國之前，希佩托特克是現今墨西哥境內最重要的神祇之。

▼考古學家首次發現「剝皮之主」雕像。（圖／達志影像／美聯社）

