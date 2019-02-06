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臉突爆腫瘀血！她去遊船染怪病　「眼睛＋鼻孔」血狂流還失明

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▲▼ （圖／翻攝自Facebook／Jordyn`s Cause Funding Research and Recovery）

▲沃可的臉完全變形。（圖／翻攝自Facebook／Jordyn's Cause Funding Research and Recovery

國際中心／綜合報導

美國一名來自密蘇里州的15歲少女沃可（Jordyn Walker）在2017年時，與家人一起去家庭遊船，沒想到回家之後，她竟然開始出現便血、腹瀉跟嚴重性的胃痛，就醫之後被診斷為是鼻竇炎；隨後這些症狀莫名其妙地消失了一段時間，然後再2018年12月時再度復發，不過這次的病狀來得又快又急，她的臉開始腫脹，眼鏡的部分突起流血，儘管進行了緊急手術，不過因為她的視覺神經已經遭受破壞，造成她永久性的失明，至今病因仍然不明。

根據外媒報導，沃可跟家人一同出去遊船之後，身體開始出現一些奇怪的症狀，不僅變血、腹瀉，胃更嚴重疼痛，味覺跟嗅覺也慢慢消失，去醫院卻只被檢查出患有鼻竇炎。

但是從某一天開始，沃可的症狀卻突然全部消失，但這並不是結束，因為在2018年12月初的時候，她的臉部開始出現瘀傷，並且從眼睛的部分開始流血，整張臉好像被人打過一樣，又紫又紅的，看起來十分嚴重，而且還伴隨著先前出現過的症狀。

儘管沃克進行了緊急手術以減輕腫脹，並在加護病房度過煎熬的4天，不過因為視覺神經受到損傷，造成她完全失明；醫生幫他進行了大量的測試，但是仍然無法確定病因。最後沃克在12月28日時出院，她說，儘管她的失去了視力，但是對於能夠活著這件事非常感激。

報導中指出，沃可的家庭現在正在為孩子進行一個籌措資金的活動，並隨時提供沃可的最新病情，同時找尋有類似狀況的病人，以為沃可的治療增添幫助；他們計劃前往明尼蘇達州的一間診所，希望能為這個「醫學之謎」的並找到答案。

▼ 沃可因為怪病失明。（圖／翻攝自Facebook／Jordyn's Cause Funding Research and Recovery）

▲▼ （圖／翻攝自Facebook／Jordyn`s Cause Funding Research and Recovery）

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關鍵字：遊船,怪病,流血,北美要聞

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