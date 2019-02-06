秒轉目標！健美男大秀腹肌　背後裸男「那一根」意外搶鏡

▲亞裔男大秀肌肉，結果大家的注意力全都被後方裸男搶走。（圖／翻攝自推特@DALIAMALEK）



國際中心／綜合報導

舊金山脫口秀演員瑪列可（Dalia Malek）最近透過交友軟體Tinder認識一名健美壯男，雖然對方有著結實的胸肌、腹肌，但他的大頭照背後卻有另一位裸男完全奪走風采，意外入鏡的「龐然大物」讓瑪列可瞬間轉移目標。

據《每日郵報》報導，有著精壯身材的是一名亞裔男子，Tinder上自我介紹擺著在健身房裡剛運動完的自拍，灰色外套拉鍊敞開，微微露出胸肌線條，本以為能引起其他女性目光，想不到背後走光的裸男反而成為視線焦點。

從瑪列可PO出的對話可見，她驚訝的發送訊息說「哇嗚，你背後那位整個重要部位都外露了」，亞裔男發現自己風頭被搶去，則是生氣的回覆一句粗話，兩人最後沒有順利繼續聊下去，但這段爆笑對話與照片在推特上已突破3.4萬網友按讚。瑪列可事後還笑稱自己在Tinder上找到靈魂伴侶了，就是後面有著「大鵰」的那位裸男。

▲亞裔男見到自己風采被搶走氣到回人家粗話。（圖／翻攝自推特@DALIAMALEK）



網友看完紛紛留言，「他怎麼會用這張當大頭照…」、「確定這張是最好的自拍？」、「請告訴我，我不是唯一偷放大的人。」也有人指出，在健身房的更衣室本來就不該照相，「如果那位裸男不想被拍到怎麼辦？」、「這就是為什麼健身房裡沒有攝像頭」。