遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeToo之路曲折難行

▲埃及女性社會地位低落，平權之路難行。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張方瑀／綜合報導

去年9月，拉瓦（Gehad al-Rawy）從埃及法庭走出來時，臉上掛滿笑容，因為她剛剛在性騷擾案中勝訴，加害者遭法官判處2年徒刑，根據聯合國婦女組織調查，2017年有近60%的埃及女性遭受到性騷擾，調查機構湯森路透（Thomson Reuters）也將埃及首都開羅評為世界上對女性最危險的城市。因此拉瓦能夠勝訴，是埃及走向女性平權之路的一大步。

28歲的拉瓦是位研究員與女權主義者，去年9月她和2位朋友走在開羅解放廣場（Tahrir Square）時，遭到2名男子性騷擾，當下她們決定將騷擾者繩之以法，3個女生拉住騷擾者的手，試圖將他拉到警局。拉瓦說，當時身邊至少圍繞了十幾位路人，試圖要拉瓦放開騷擾者，「我們遭到連續15分鐘的毆打、羞辱，只因我們堅持不讓騷擾者離開。」騷擾者被送進警局後，拉瓦身上充滿了瘀青和刮痕。

自從#MeToo在全球各地造成風潮後，埃及女性在2018年開始對對性騷擾者提出告訴，參與者將此稱作「埃及的#MeToo時刻」。去年11月埃及全國婦女委員會（Egyptian National Council for Women）公佈了一支宣傳短片，埃及國內名人紛紛在影片中呼籲停止性騷擾，「MeToo撼動了世界，埃及也是其中的一部分」、「為什麼女性同時是性騷擾的被害者跟加害者？」，影片中也重現出女性在公共場合遭到性騷擾的場景。

曾統治埃及30年的埃及獨裁前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）2011年遭推翻，卻沒想到示威遊行場合，竟造成性騷擾案件激增，各種性侵害、性騷擾的影片在網路上流傳。2014年埃及終於將語言及身體的性騷擾列為刑事犯罪，一名專門處理性騷擾案件的律師表示，自2014年以來性掃擾案件不斷增加，但不清楚增加原因是否在於女性突破「指責受害者」（victim-blaming）的文化，勇於揭發性騷擾，或是性騷擾案確實提升。

拉瓦雖然勝訴，法庭貌似還她一個公道，但後來另一名法官立刻將加害者的刑期，從2年縮減為6個月。拉瓦說，她不敢保證會永遠奮鬥下去，因為這取決於你是否準備好時時刻刻進警局，「埃及女性每天都會受到性騷擾，而每次你都將決定，你想成為甚麼樣的人。」