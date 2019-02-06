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OL喝咖啡提神就肚子痛　「想假掰拿個星巴克都難」

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生活中心／綜合報導

部分民眾每天早上都需要喝一杯咖啡提神，但巫姓OL在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，自己為了振奮精神都會喝咖啡，可是只要一喝就肚子痛，所以想問問看有沒有其他人的狀況跟她一樣。

▲手沖咖啡,手感技巧,注水技巧,手沖技巧。（圖／記者林世文攝）

▲原PO每天早上都要喝咖啡提神，無奈只要喝了就會肚子痛。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關，下同）

巫女的PO文一出，引來不少有類似經歷的網友留言說，「我肚子不會痛，但是一定會拉」、「我也是每喝必拉，所以只敢偶爾在家享受，外出不喝，想要假掰拿個星巴克咖啡都難」、「我不只會拉肚子，還會胃痛」、「我也是，但只要換成焦糖瑪奇朵就不會，好奇怪」。

至於喝咖啡為何會導致腸胃不舒服，日本健康知識網站《スキンケア大学》曾列出4點，有可能是民眾在錯誤的時間喝咖啡，才會導致身體不舒服，嚴重者甚至會危害身體健康，例如在腸胃較差或是空腹的時候飲用，咖啡因會促進胃液分泌，就有可能出現腹痛的症狀。

廁所、公共廁所、公廁、性別。（圖／本報資料照）

▲空腹喝咖啡可能就是導致肚子痛的原因。

另外，在生理期或是貧血的時候喝咖啡，裡頭的綠原酸和咖啡因會干擾鐵質吸收，導致缺鐵的情況更嚴重。而缺鈣或是需要補充鈣質的人同樣不適合飲用，孕婦則是因為懷孕期間代謝能力變差，攝取過多咖啡因有可能造成寶寶體重過輕，輕則早產，嚴重的話可能會流產，所以必須特別注意攝取量。

如果想要健康飲用咖啡，可以選在用餐後30分鐘的這段時間，而不是一邊吃一邊喝，以免影響營養素的攝取。

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