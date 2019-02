手足罹癌、母親去世　一通電話她放棄高薪工作回家陪老父親

▲伯恩斯(圖左)經常與受訪者合照。(圖/翻攝自推特/Yoda Speaks Properly)



國際中心/綜合外電報導

澳洲ABC墨爾本廣播電台主持人伯恩斯(Lindy Burns)陪伴聽眾好幾年的時光,在職場上有著卓越的成就,然而,她2018年接到一通改變人生的電話。去年6月18日,她得知母親病逝,手足又罹癌,她83歲的老父親在家鄉手足無措,她決定辭掉自己熱愛的工作,專心陪伴家人,不留任何遺憾。

《雪梨晨鋒報》報導,伯恩斯去年來到墨爾本的車站準備回家,她突然看到父親來電,「這本身有點不尋常,所以我帶著不安接起。」對方正在哭泣,他說,妻子離世了。伯恩斯一時並不知道說什麼,雖然她早有心理準備,卻還是只告知父親幾分鐘後她會回電。

伯恩斯在車站內走來走去,她甚至忘記自己在流淚,周圍都是通勤的人潮,她先打電話給2名同事說自己的生活發生了點變化。父親和母親已經在一起近62年,家人們其實知道媽媽近年來狀況不好,但父親總是不願意接受。

噩耗並未就此停止。伯恩斯之後回撥給爸爸,結果她又得知兄弟安卓(Andrew)同一天被診斷出大腸癌,可能已到第三期,「你是在開玩笑嗎?」她知道,安卓沒有子女,與老婆離婚,她認知到自己在家庭中的重要角色。

Aaaand... were off!! So happy to be doing my last four (count them, four) shows with this guy. W ⁦@dontattempt⁩ ⁦@abcmelbourne⁩ pic.twitter.com/rgLJ0J3wAa