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機師釀罷工！華航勞資爭議吵不停　林佳龍：別讓旅客處在不安中

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▲▼交通部長林佳龍視察松機疏運情況。（圖／記者黃克翔攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡玟君／台北報導

華航勞資爭議越演越烈，交通部長林佳龍今（5）日表示，交通部已請華航就機師工會的訴求展開勞資協商，期望盡快讓事件圓滿落幕之餘，林佳龍也呼籲「別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中」。

林佳龍5日表示，交通部已請華航與機師工會展開勞資協商，目前雙方都的主張應該能夠凝聚共識，如果能坐下來談，就有機會能夠有交集、有成果，「對話是解決事情的開始」。他也呼籲，華航的管理階層跟工會代表，在處理勞資爭議時，都能以旅客的權益及國人的飛安為最優先的考慮，盡快讓事件圓滿落幕；特別是春節期間，國人都希望交通暢順，相信每一位乘客都有重要的行程，別讓旅客處於行程恐受影響的不安之中。

▲▼ 機師工會宣布取得合法罷工權記者。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲華航與機師工爆發勞資爭議。（圖／記者黃軍瑋攝）

機師工會去年通過罷工投票，華航、長榮隨後與工會協議停火一年進行協商，但機師工會近日指華航片面毀約、寸步不讓，2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。工會表示，交通部、勞動部和桃園市政府均曾與工會接觸，進行了解與表達關切之意，但華航除了不斷向飛行員恐嚇、施壓，散佈錯誤訊息攻擊工會之外，完全沒有善意的接觸。

▲▼ 罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

▲罷工準備中飄帶。（圖／機師工會提供）

針對機師擬罷工，華航於4日強調，春節是一年中最具意義的家人團聚時刻，對於罷工將帶來的旅客衝擊，華航會全力疏運審慎以對，將以疏運任務為優先，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，盡力以談判解決爭議，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。

華航總經理謝世謙。（圖／記者趙于婷攝）

▲華航總經理謝世謙。（圖／記者趙于婷攝）

華航總經理謝世謙說，去年12/27在桃園市勞動局建議下，有針對「13個月全薪、飛時疲勞管理、勤務辛勞家給」，其中13個月全薪都有按照要求全薪發放，獎金部份以飛安獎金加倍發給，公司每年預計增加1.2億支出。

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