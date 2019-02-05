撕毀包裝偷「水鑽髮夾」想跑！　美魔女被抓竟還嫌飾品醜

▲美魔女專偷飾品，還嫌飾品不好看。（圖／記者林姸君翻攝，下同）



地方中心／台中報導

台中一名劉姓女子日前到生活館逛街的時，居然撕毀髮夾的防盜貼標籤包裝，以防過門口會觸發感應器警鈴，不過異常舉動引起店員注意，遭人發現上月也曾到店行竊、報警處理。警方訊後依竊盜罪嫌，將劉女移送地檢署偵辦。

警方表示，劉女（40歲）一個月前於該店內竊取韓版蝴蝶結夾及韓版波浪夾各1個共100元，當時店員就覺得劉女行為可疑，不斷在翻自己的拉桿旅行包，然而當下不敢斷定沒有處理，事後調閱監視器畫面始確認劉女犯行。

▲被偷的飾品總共價值1188元。

沒想到劉女食髓知味又至該店意圖行竊，被店員認出；此次劉女將髮飾的防盜標籤包裝撕毀，物品藏入拉桿旅行包中沒有結帳欲要離去，但被店長、店員阻止。

劉女遭逮後向警方供稱，沒有竊盜意圖，而且這些髮飾都不好看不想要，之所以會拆掉包裝是因為要試戴，且旅行包是購物袋放進去很合理。

不過警方不採信，清點劉女所竊取的太陽眼鏡2副、水滴型喇叭夾1組、韓版蝴蝶結珍珠髮夾2個、X型水鑽自動夾及流水型水鑽自動夾共計新台幣1188元，於訊後依竊盜罪將她移送地檢署偵辦。

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