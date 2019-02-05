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19歲車手欠賭債…走偏路遊蕩「試車」　5天海領50萬贓款

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▲▼19歲男子因欠賭債加入詐騙車手行列，5天海領50萬贓款。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲19歲男子因欠賭債加入詐騙車手行列，5天海領50萬贓款。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市土城警分局日前在轄內超商，逮捕一名正在提領贓款的19歲高姓詐欺車手，員警緝獲當時，自動提款機還在吐鈔。高嫌因積欠賭債，年紀輕輕就加入詐騙集團當車手，在板橋、土城、林口等地區超商「試車」，測試金融卡片能否提款，他加入才短短5天，就提領超過新台幣50萬元贓款。

該詐騙集團用「假冒公務人員」、「假冒親友名義借錢」、「猜猜我是誰」、「辦理汽、機車貸款」及「購物匯款、轉帳錯誤」等方式詐騙，再指示底下車手前往領款。土城分局獲報調閱監視器畫面後，由詐欺小隊鎖定車手特徵，通報轄內各巡邏網加強追查，果然在某超商內查獲正在提款的高嫌，訊後依詐欺罪嫌將他送辦。

土城分局表示，分局成立詐欺小隊針對詐欺車手提領熱點、各金融機構及超商成立LINE群組，只要接到通報，發現疑似車手在超商或金融機構提領款項，就會立即啟動圍捕機制，若民眾因通報警方進而查獲詐欺車手，即可獲得新台幣1萬元的查緝獎金。

警方提醒，詐欺手法層出不窮，凡利用法官、檢察官、警察或健保單位要求接收監管帳戶資料、提交金錢都是詐騙手法，民眾務必提高警覺，請勿受騙上當。「假冒公務人員」、「假冒親友名義借錢」、「猜猜我是誰」、「辦理汽、機車貸款」及「購物匯款、轉帳錯誤」是常見詐騙老哏，切勿因一時輕率而聽信陌生人來電，成為不肖分子眼中的肥羊。

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關鍵字：詐騙,車手,試車

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