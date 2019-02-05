年關前闖空門連犯5案留「神秘腳印」　所長抓毒蟲意外逮到他

▲陳姓犯嫌犯下多起住宅竊盜案，還留下神秘腳印。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口地區一名陳姓竊盜通緝犯日前接連犯下5件住宅竊盜、汽車財損案，還在屋內留下明顯腳印，偷得的不值錢贓物就送給林姓女毒友，警方調閱監視器後，難以無法鎖定嫌犯身分。時任林口派出所長林均百在巡邏時發現，林女男友騎乘她的機車外出買便當，被警方循線追查到住處，竟意外發現陳姓竊賊就躲在廁所內，當場將他逮捕歸案。

警方調查，林口區1接連接獲5起竊案，一名吳男（66歲）去日本遊玩10天後返家，發現家裡東倒西歪；另外一名黃姓國小老師家中，太陽眼鏡、名牌包包、玉珮、相機及現金也都失竊；其中一名被害人的家中還留下明顯腳印，警方一度以為是鄰居犯案，經通知到案比對後鞋印又無法符合，案情一度陷入膠著，調閱監視器又現車牌遭到泥巴塗抹無法辨識。

▼陳男犯案後洗去車牌上的泥土。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼被害人屋內被竊嫌侵入翻箱倒櫃。（圖／記者陳豐德翻攝）



時任林口派出所所長的陳均百晚間巡邏時，發現一名林姓男子外出買便當，所騎乘的機車恰好是轄內行蹤不明的毒品調驗人口，隨即通報並尾隨跟蹤，來到他的租屋處，所長告訴林男因為女友未按時到派出所驗尿，必須上樓發送通知單給林姓女子（27歲），一進到屋內就看到地上有吸食器及安非他命及殘渣袋7包。

警方不敢大意仔細搜查，發現廁所內還躲藏著另一名陳姓男子（45歲），查驗身份後發現他因竊盜案遭士林地檢署通緝，他向警方坦承林女租屋處內的筆記型電腦、單眼數位相機及平板等3C產品是近日5起侵入住宅竊來的贓物，並在借車給陳男的梁姓關姓人的基隆住處內，找到個藝術品、4台影音設備、1個茶壺等物，警方事後通知被害人領回，全案依照毒品、通緝及竊盜罪嫌將他移送偵辦，另將林女依毒品罪嫌送辦。

▼陳姓犯嫌躲藏在林姓女子租屋處內被警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

