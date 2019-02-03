「你厲害！新年快樂！」嗨咖毒蟲狂奔被壓制　倒地還對員警比讚

記者陳雕文／新北報導

新北市三重區一名男子日前早上7點多攜毒外出，在正義北路、平安街口遇到警方盤查，他口述身分證號後，迅速轉身拔腿狂奔進入暗巷。員警見狀，立刻衝上前追捕，跑了200公尺後將氣喘吁吁的男子壓制。男子倒地還對警方比了一個讚，還誇說，「你厲害」，回到派出所還祝福抓他的員警新年快樂。

▲三重毒犯跑給警方追，最後被壓制還比讚。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，41歲吳男是107年12月，新北地檢署所發布的毒品通緝犯，於三重所警員黃建庭盤查時，先是假意配合警方調查，卻趁機轉身逃跑，甫畢業3個月的黃員本於直覺尾隨於後，並大聲喝斥吳男接受警方調查，最後於正義北路巷口將吳男逮捕到案，並起獲安非他命1小包(毛重0.21公克)，全案將吳男依毒品危害防制條例、毒品通緝移送新北地檢署偵辦。

▲吳男報完身分證字號就轉身拔腿狂奔。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，吳男平時打零工維生，被發布通緝後，為了躲避查緝，才搬至三重與友人同住。吳男日前以為要放年假了，警方值勤會比較鬆散，因此放下戒備心，帶著二級毒品安非他命外出覓食，被轄區菜鳥警黃建庭給當場攔逮。

警方說，警專35期畢業、柔道黑帶二段的黃建庭，在家排行老么，因受到高階警官的父親影響，從小對警職工作就十分嚮往，最後成功考進警專，沒想到在回派出所的路上就建功。

▼警方迅速將人壓制。（圖／記者陳雕文翻攝）