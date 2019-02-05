自動門外「再加一道門」曝隱藏功能！小7背後竟藏有3大秘密

▲全台店數最多的超商龍頭小7背後原來有這些秘密。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣便利商店門市高達上萬家，平均每2,211人就有1家連鎖便利商店，密集度次於南韓，為民眾帶來便利生活，食衣住行育樂統統能在一間店搞定，網友更笑說超商店員十八般武藝樣樣精通，堪比超人。然而，身為全台店數最多的小7其實背後藏有3大秘密。

因應高溫效應，小7於去年夏天推出特大杯咖啡選項，一杯售價70元，不過卻只有拿鐵並沒有美式。對此，就有網友提出疑問，「為什麼特大杯沒有美式呢？」針對此疑問，有網友解答說，可能是因為美式含較高咖啡因，所以擔心消費者一次攝取太多會心悸。不過，小7官方回應則表示，目前市場特大杯仍以拿鐵需求較高，未來也不排除開發美式特大杯。

除了特大杯只有拿鐵的原因揭秘外，小7背後其實還有其他秘密，像是自動出入門口條上貼著「5、6、7、8、9」等數字，其實是做為身高尺使用，之所以會貼在自動門旁邊，主要是發生突發事件時，可提供警方相關嫌犯的身高體態。

因此，若有大膽歹徒闖到超商搶劫，監視器便會拍下對方從自動門進入的畫面，警方便可藉由那串數字判斷歹徒的身高，5、6、7、8、9分別代表身高150、160、170、180、190公分。這些數字不只超商會出現，其他像是郵局、銀行等，也都有一樣的標示。

另外，日前還有網友發現，小7不少門市都有「兩道門」設計，民眾上門消費，得先拉外門的拉門，再從自動門感應進入，好奇詢問，「為什麼要在自動門外面要加蓋一個小空間，然後左右邊又有一道門呢？」。

而這篇文也成功釣出專業的小7店員回應，「防搶、防冷氣、防蒼蠅，蒼蠅好像比較直線飛，所以這樣交錯好像比較能防止蒼蠅進去，組長說的」、「那個是要防蒼蠅跟一些米老鼠跟風沙，衛生問題，公司現在都在建議加盟主裝設」、「據開7-11的親戚說，這樣蒼蠅比較不會飛進去」、「那個門的名稱叫節能門」。

對此，小7官方解答說，其實「兩道門」設計正確名稱應為「風除室」，而其設計原因大致可以分成3大功能，分別是提升環境衛生，可防蒼蠅，以及防落麈、防冷氣外泄節能（節能）等，從五年開始陸續在氣溫高的中南加裝，目前全省達650店，每年單店電費就能省下超過5千元。