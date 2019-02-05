圓臉新娘P成尖下巴「0贅肉美魔女」　新郎嚇「這是誰？」

▲照片P到連新郎都認不出來。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

重慶一對新人選在1月1日舉辦婚禮，當天還特地請來了婚禮攝影師在一旁全程跟拍，希望能將這難得的一刻記錄下來。不過，收到照片時卻發現，新娘的臉不僅從圓臉變成尖臉，鼻子和手臂也明顯被修過；新郎官看見自己娶回的美嬌娘「從肉肉女被P成美魔女」頓時嚇歪，「這是我老婆嗎？」

▲原本圓臉的王小姐被修到變尖臉。

仔細一看這張經由攝影師一手「美化」的照片，原本肉肉又圓臉的新娘被修成尖臉，除了鼻子變高挺、下巴變尖之外，手臂也明顯變瘦，甚至連嘴唇都變薄。影片中，新郎鄭先生表示，「本來是圓臉都被拉成長臉，這個結婚照被修得變形，都不是那個人了。」

▲▼修圖前後的差異相當明顯，手臂也變細了！

新娘王小姐本人看到後更是氣憤又傻眼，「我自己都感覺這個人不是我，我老公和朋友也都這樣認為，沒人認識那個新娘是我，覺得整件事很無語呀！整個照片感覺不是跟拍服務，比較像是偷拍的東西。」事後，她多次向婚慶公司反應，但對方的態度卻極為惡劣，以「合理價格提供攝影師」為由敷衍了事。

王小姐婚難過訴說，「大家都知道婚禮只有一次，如果是婚紗照可以再拍一次，但婚禮只有一次機會，真的太過分。」重慶公司的經理事後指出，公司多名攝影師均收費不一，只能因應客人訂單價格發配攝影師。其後他也承認，結婚照片確實修圖「太過分」，並承諾會將婚禮照片重新修圖。

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