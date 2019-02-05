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細數柯文哲從政事蹟　當選貼文按讚破50萬超越反年改

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▲▼柯文哲當選貼文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲當選貼文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲從政以來創造許多政壇事蹟，2018台北市長選舉歷經10個小時的馬拉松開票，最終柯文哲以3254票差距險勝國民黨對手丁守中，柯文哲臉書在開票當晚突破200萬粉絲數，其當選貼文「你們才是創造歷史的人」按讚人數突破50萬，超越反年改團體貼文48萬。有網友在PTT上整理出柯文哲參政以來創下一些歷史紀錄。

第一，2018年九合一台北市長選舉，經過10個小時的馬拉松開票，柯文哲終於在投票日隔日凌晨宣布勝選，他也是第一個突破藍綠，以無軍團身分連任的台北市長。

第二，台北市士林區天玉里歷經五次大選的候選人得票率與全市得票率誤差值幾乎在1~0.5%，因而有「小台北」與「章魚哥」美譽，2018年九合一大選，丁守中在天玉里以1979票，領先柯文哲1880票，然最終柯文哲成為第一個打破天玉里預測的候選人。

第三，2018年九合一大選投票日當天，台北市長選舉史無前例地跨日開票，歷經10個小時過程就像洗三溫暖，與丁守中互有領先，最小差距甚至只有落後8票之差，開票期間創下半夜同時7萬5千人觀看紀錄，PTT則有十萬人線上也創下10萬人連7次紫爆紀錄，柯文哲勝選之後，還在半夜3點多召開國際記者會。

▲▼館長合體柯文哲。（圖／翻攝自館長臉書）

▲柯文哲合體館長開直播。（圖／翻攝自館長臉書）

第四，回顧選前，柯文哲合體成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，原預計在金剛平台直播，然因人數爆多掛掉，隨後改在臉書直播，直播期間一度飆破7萬人同時在線觀看，連臉書都都撐不過粉絲的熱情發生卡頓；直播影片上線不到2個小時，光臉書就有84萬人次觀看，7.1萬按讚及8600多分享，超過當初「韓國瑜合體館長」1.9萬同時在線、當天35萬的觀看次數。

第五，義勇軍覺醒，搶著斗內造成網站當機，並在一天內達標關帳，並自動自發幫忙登廣告、發傳單、製作宣傳歌曲，此外，還無組織動員在選前之夜超過5萬人到場力挺，也是史上第一個影片破千萬的政治人物。

第六，柯文哲臉書在開票當晚突破200萬粉絲數，其當選貼文「你們才是創造歷史的人」按讚人數突破50萬，超越反年改團體貼文48萬。

網友紛紛在PTT留言，「看丁丁贏天玉里心都涼了一半」、「募款速度真的非常狂，讓其他人看的又氣又妒」、「唱歌可比胖虎，卻還是一堆人狂聽」、「可以被藍綠夾殺還當選台北市長，是空前絕後，不是破紀錄」。

▲柯文哲連任成功後，舉辦園遊會謝票。

▲有網友整理出柯文哲參政以來創下的紀錄。影片翻自YouTube，如遭移除請見諒。

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