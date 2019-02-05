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搶抽「保時捷、MINI ONE」！全聯福袋9點開搶　寶雅限量2萬份

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▲▼ 全聯福袋 。（圖／業者提供）

▲初一早上9點，全聯332萬元 Porsche保時捷Macan S福袋開搶。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

大年初一（2/5）就是要搶福袋！除了各大百貨公司外，今年全聯跟家樂福也都有推出福袋，讓消費者試手氣。另外，寶雅今年更首次加入通路福袋戰局，並祭出百萬名車MINI ONE。各家福袋皆為限量開搶，晚了可就搶不到。

全聯今年推出兩款價格不同的福袋，除了全台限量10萬袋的200元「新春福袋」，還有1000元「超級福袋」 ，福利熊購物車紅色、藍色全台限量各5000台，等於共11萬個福袋，平均每家門市可分到100袋「新春福袋」，以及10個「超級福袋」。都將於大年初一早上9點準時開賣。

▲▼ 全聯福袋 。（圖／業者提供）

其中，200元「新春福袋」內含1組抽獎序號，而1000元「超級福袋」則內含5組抽獎序號。而福袋抽獎大禮則祭出豪華休旅Porsche保時捷Macan S藍色款，市值達332萬元，而2獎則是10組價值19999的台東熱氣球之旅；另今年加碼抽一組特別獎號，有機會獲得InFocus 50吋4K電視，共15台。

而家樂福今年也有推出福袋給消費者試手氣，每袋售價198元，每家店限量100份，於2/1大年初一開賣。其內含價值五百元商品以及抽獎卷，最大獎為現金十萬元，二獎為現金五萬元，以及價值6萬元太陽公主號郵輪長崎/鹿兒島賞櫻6日雙人遊可抽。

另外，寶雅同樣於2/5大年初一上午10點起開賣福袋，每袋售價168元，內容包含流行彩妝、開架/醫美保養、休閒零嘴，以及300元寶雅折價券等多項產品組合，商品價值600元至1000元不等。另於2/26前憑購買新春福袋發票至寶雅APP登錄發票，就有機會抽中百萬名車MINI ONE或寶雅萬元禮券。

▲▼ 寶雅福袋 。（圖／業者提供）

ET快訊
台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入

關鍵字：超市,全聯,賣場,福袋,保時捷,家樂福,初一,寶雅

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