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「抽菸的人愛往地上吐口水？」　網友正反論戰：大概想吐掉癌症

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▲▼抽菸,老菸槍,空氣汙染,癮君子。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO不明白為何有些抽菸的人愛往地上吐口水。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

一般人做任何事情可能都會有些習慣動作，鄭姓網友在臉書「爆廢公社公開版」上分享自己觀察到的一種情況，「為什麼抽菸的人都會往地上吐口水？」沒想到意外引發抽菸與不抽菸的網友們正反意見熱議。

鄭姓網友PO出一張打火機的照片詢問，「為什麼抽菸的人都會往地上吐口水？」網友們先是搞笑回應，「大概是想吐掉癌症」、「幹嘛吐？又不是駱駝」、「沒抽菸的也一堆人在吐啊」。

▲▼ 示意影片,抽菸,菸蒂,二手煙,DNA 。（圖／替代照，非本文當事人。）

▲雖然有吸菸者跳出來強調自己不會這樣做，但確實看過這種狀況。

漸漸地也有同樣好奇但不抽菸的網友留言說，「真的不知道是吐什麼」、「難怪有些吸菸區的地上口水一堆」、「真的有，我看到都閃得遠遠的」；而部分有在抽菸的人則表示，「雖然我有抽但沒有這麼做，不過，看到很多人這樣，尤其是老人家，也好奇為什麼」。

就在大家疑惑的時候，一名網友跳出來解釋，其實這是因為吸菸者的肺部受到化學物質刺激，例如尼古丁或焦油，久了就轉變成慢性發炎的狀態，很容易就會因為刺激而咳嗽、生成致痰物質，「有痰當然就要清一下囉。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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關鍵字：爆廢公社,香菸

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