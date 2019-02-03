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社會 社會焦點 保障人權

「要命給你，要錢沒有！」未婚妻同樣遭酒駕撞死　他淚揭法庭上的殘酷對答

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▲▼司法院擬設大法庭制度。（圖／記者季相儒攝）

▲10多年前未婚妻遭酒駕撞死，男網友始終無法忘記法庭內的對答。圖為司法院外觀。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台中市大里區2日凌晨發生嚴重死亡車禍，曾因酒駕遭吊銷駕照的陳姓男子再次酒後開車，撞死彭姓男大生和鄭姓女騎士，他是家中獨子，她是準新娘。該案引起國人憤慨，藍綠政治人物輪流喊話，法務部更緊急出面，宣示將針對酒駕致死朝故意殺人罪修法；不過有類似傷心遭遇的男網友表示悲觀，直言法律玩假的！

「看到這樣的案例真的覺得司法有用嗎？」男網友3日凌晨在PTT發文，他看了台中大里車禍後，想起了10多年前在自己身上也有類似遭遇，當時論及婚嫁的女友也是在下班的路上遇上死劫，兇手同樣是「酒駕的敗類」，但最後等到的只是無能為力。

他說，命案發生後家屬要面對的是漫長訴訟之路，酒駕肇事人名下根本就沒有財產，在法庭上只要兩手一攤，「你要命的話給你，要錢一毛都沒有。」更無奈的是，就算進去關沒多久就可以出獄，照樣酒駕到處趴趴走，司法對這樣的人根本就沒有用。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲大里車禍現場相當驚悚，遭撞機車幾乎成了廢鐵。（圖／記者陳玉翻攝）

「臺灣對酒駕這麼寬容，對被害者超級嚴苛......。」男網友說，去（2018）年身邊一位大學的好友也遇上了酒駕，被撞到重傷送加護病房，肇事者態度漫不在乎，連理都不理。

他痛陳，台灣要的就是和日本、南韓一樣對酒駕重罰，這些鄰國經歷了幾次慘痛教訓，司法自然就改革重罰，很明顯讓酒駕率降低，「但是臺灣每年酒駕撞死幾百人，代表後面就是幾百個家庭破碎，為什麼台灣對酒駕就死都不改我都搞不清楚，給兩黨輪流執政就是輪流擺爛什麼都不做嗎？」

文章貼上網，引發鄉民同仇敵愾，呼籲政治人物不該怠惰，「台灣哪一件事不是這樣？時間久就忘了當下的憤怒」、「支持鞭刑重罰」、「民代是我們大家一起選出來的啊，台灣人的素質就是這樣」、「酒駕就直接關20年無緩刑就好」、「日本酒駕的連坐罰還不錯」。

ET快訊
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要命給你，要錢沒有！未婚妻遭酒駕撞死　他淚揭法庭殘酷對答

關鍵字：PTT,酒駕

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