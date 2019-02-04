暖冬霧台櫻花山未開花　神山愛玉最搶手

▲暖冬影響，屏東縣霧台櫻花王還未開花。

記者陳崑福／屏東報導



受暖冬影響，屏東縣霧台鄉櫻花王目前還沒有開花，但因今年農曆春節有9天連假，許多旅客提早開車、騎機車、騎單車上山踏青、旅遊，有的甚致只為品嘗「神山愛玉」、在地咖啡的好滋味，紛紛上山，致通往霧台鄉的台24線出現人車熱絡景象。

里港警分局霧台所長溫東光表示，今年受暖冬影響，通往台24線霧台鄉兩側櫻花，目前只出現零星開花，櫻花王則還未開花，預計必須再等下一波鋒面到來，也就是本月28日前後，櫻花王才會開花，但不少旅客已等不及紛紛上山賞櫻，品嘗「神山愛玉」好滋味。

▲在地咖啡▼神山愛玉

神山愛玉是退休警察巴義成和太太開設，58歲的巴義成，出身霧台鄉魯凱族，19歲就當警察，父親教誨他「要勇於嘗試，才是男人」，因此他參加各項的比賽，曾參加全國第1屆競走拿到冠軍；1985年留職停薪，在媒體贊助下，與其他3名青年，以2年時間徒步走過亞、歐、非、美洲等20多個國家，共1萬4000多公里路程。

▲到霧台一定要吃的神山愛玉。

翌年，他返台復職，先後在三地門、霧台等分駐所服務，當年只要發生山難，就可以看到他投入救人身影。退休後，利用故鄉在地的愛玉，開發出不同風味的「神山愛玉」、在地出產的咖啡，甘醇美好滋味，讓品嘗過的人都很難忘懷，成為旅客的最愛。

里港警分局提醒民眾，要進入霧台鄉賞櫻，記得要在三地門三德停車辦理入山，一車只要一人出示身分證或健保卡或駕照或護照等照件其中一種證明就可以利用掃瞄方式入山。

因應春節期間湧入旅客及車潮，霧台鄉公所會同警方於本月7日到10日，每日早上10點到下午14點，在谷川大橋設置管制點，禁止小汽車通行，想要上山民眾就得搭乘接駁車，籲請旅客注意。