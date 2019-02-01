賭場藏身二手家具行　27賭徒被擒1人爬鐵絲網割傷腿

▲警方進行攻堅。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣邱姓男子利用二手家具行靠近果園，方便逃脫充當賭場，屏東縣警局督察科獲報派員蒐證屬實，向法院聲請搜索票後以前後包抄方式強勢搜索，有一賭徒發現欲攀爬鐵絲網逃跑被割傷，血流如注，警方逮獲27名賭徒，查扣賭金6800元，訊後將邱姓主持人依賭博罪嫌送辦，其他賭徒依違反社會秩序維護法裁處。

▲警方賭場抓人▼警方衝入賭場。

春節前夕，屏東縣警察局持續取締流動性職業賭場，繼上月28日查獲23人象棋賭場後。縣警局督察科日前接獲密報，指由邱姓男子所主持的天九牌賭場，經常流竄於屏東各地。





經派員蒐證，發現邱嫌見長治鄉某二手傢俱行緊鄰果園，方便遁逃，因此選擇承租該處做為據點，糾眾聚賭，向檢察官報告後向法官聲請搜索票，於1月29日下午執行搜索，調集保安隊、交通隊及屏東分局優勢警力，採取前後包夾方式，一舉突襲該職業賭場。

原本圍繞賭桌專注賭博的男女賭客，愛到驚嚇一哄而散，卻無處可逃，其中邱姓賭客情急翻越鐵絲網時手指被割傷，血流如注，經通知消防人員包紮後已無大礙。警方調查，該賭場是以天九牌點數比大、小之方式聚賭，訊後分別依法送辦。



縣警局局長葉明潭表示，春節將屆，不少職業賭場伺機流竄，賭博行為對於社會民風影響甚鉅，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或甚而鋌而走險從事犯罪行為，衍生諸多社會問題，將持續進行查緝掃蕩，展現政府維護治安公權力，讓全體縣民安居樂業。