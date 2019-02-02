屏東南榮國中參訪美國德州和諧高中　師生體驗美式理化科學教育

▲屏東縣南榮國中由校長張顥騰（右二）到美國德州和諧公立高中參訪。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立南榮國中榮獲教育部107年深耕合作學習績優學校，由張顥騰校長帶領教務主任與學校多年推動深耕學習有成的教師群，上月到美國德州休士頓，參訪與該校學校風相近的休士頓和諧公立學校。觀摩美國中小學教學策略、辦學方針與經營理念，來翻轉學校對於多元種族與文化所造成的教學衝擊，落實運用合作學習策略與STEM課程。

南榮國中表示，STEM是科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）的首字母縮寫。

休士頓和諧公立學校專注於科學、技術、工程和數學，透過一個充滿關愛和協作的環境，以改善學校社區環境的弱勢，提供學生順利通過美國國家學力測驗的學習優勢。

在參訪過程中，南榮國中團隊觀察到教師群與學生透過STEM社群的運作，老師們實際以絕緣泡綿實作雲霄飛車模型，透過小組討論軌道設計與實作理解力學原理與牛頓三大定律。彈簧童玩討論出彈力、作用與反作用力間的關聯，團隊與美國教師群熱烈激盪出實用性極高的雲霄飛車軌道設計與實際運用力學原理融入生活。



南榮國中張顥騰校長表示，這次豐富的美國學習之旅，活化老師們的教學理念，日後將在校園裡持續推動合作學習，並結合機器人課程與自然領域進行實際手作課程，將2019課綱核心素養落實於課程。