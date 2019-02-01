「燈會+春節」嚴防扒手　屏警預防犯罪快閃宣導

▲屏東縣警局員警在屏東火車站辦理防扒肅搶、民眾過好年預防犯罪快閃宣導活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



2019台灣燈會在屏東，加上春節腳步已近，屏東縣警局因應大批遊客湧入，成為扒手覬覦目標，今1日在早上在屏東火車站1 樓大廳辦理「屏警防扒竊搶 民眾安心過好年」預防犯罪快閃宣導活動，並發放紅包，提醒民眾注意身旁財產安全。

▲扒手被警方制伏▼

這項宣導民眾「防扒竊搶」活動，以快閃宣導方式在屏東火車站表演行動劇，由刑警大隊分隊長潘建銘吹奏薩克斯風吸引民眾聚集欣賞，民眾不知快閃行動劇已在敲敲進行。

由員警扮演的扒竊集團成員已選定在現場欣賞表演民眾（員警飾演)下手行扒，被身旁民眾發現後大聲喊叫，歹徒隨即被一旁埋伏執行防竊勤務刑警制伏後，由刑警大隊肅竊組現場宣導民眾防扒竊搶觀念。並由屏東警分局2名反毒大使在現場發送由台灣銀行提供120份紅包袋及刑警大隊各式預防犯罪宣

導品，讓民眾對於防扒竊搶觀念更加深刻。



警方說，台灣銀行屏東分行長期與屏東縣政府警察局配合宣導「反詐騙」並攔阻詐騙，成效居全縣金融機構攔阻率第一名，足為金融機構表率。



縣警局長葉明潭表示，春節前後民眾返鄉熱潮及金融交易熱絡，現金流通量大，容易成為歹徒覬覦的目標，扒手最愛趁人多時下手，想防扒手不如先降低自己成為扒竊目標的可能性，「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」，多一分準備，就少一分風險，大家安安心心過好年。