竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍嚇「兒子差點提早出生」

▲1名黃姓竹科工程師開車載著懷胎9月妻子返鄉，2月3日下午行經國道一號向264.9公里時，前方突然發生連環車禍，一輛車子朝他們衝了過來，幸好及時踩剎車沒有被撞上，黃男孕妻嚇得尖叫。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

1名黃姓竹科工程師開車載著懷胎9月妻子返鄉，2月3日下午行經國道一號向264.9公里時，前方突然發生連環車禍，一輛車子朝他們衝了過來，幸好他及時踩剎車，沒有被撞上，黃男孕妻嚇得尖叫，黃男PO臉書社群表示「我兒子差一點提早出生」。

▲零件噴飛。



根據黃姓男子PO的影片顯示，原本車輛行駛都十分順暢，沒多久突然間前方中間車道白色轎車與外側車道車輛發生擦撞，白色車打滑衝向駕駛這邊車道，駕駛急踩煞車，就差那麼一點點及時煞住，好在沒撞上前方的BMW車，駕駛和BMW車都及時煞住。過程中，黃妻在車內受到驚嚇妻尖叫，車輛煞住後，黃男連忙安撫她「沒事！沒事！沒事！」。

▲另外一個角度看車禍現場。



國道警局第四大隊指出，有關「國道一號南向264.9公里事故」案，經查2月3日下午3時41分，在國道一號南向264.9公里處發生交通事故，26歲徐姓男子駕自小客車 因變換車道不當，致33歲陳姓男子所駕自小客車閃避不及擦撞徐男車子，事故發生後占用內側、中線及外側路肩，造成南向主線有回堵約1.5公里之情形，經警方查處導，於下午4時10分事故現場完全排除後通車。該起事故造成3人輕傷（多處擦挫傷），2位駕駛人酒測值均為0.00mg/l。

▲車頭整個撞凹。



網友議論紛紛，留言表示「安全距離真的很重要」、但也有網友質疑影片中白車似有互換駕駛情況，這部分國道第四隊指出，相關問題目前由斗南分隊釐清中。