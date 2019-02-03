國道超車「6秒追撞風火輪」！9月孕妻哭喊爸比　他急剎驚：兒差點出生

記者許力方／採訪報導

驚悚車禍！黃姓駕駛小年夜下午開車載著懷孕9個月的妻子南下，行經國道1 號（中山高）嘉義路段時，右側一輛白車疑似超車失控，導致2車連環追撞，橫跨3線車道、360度瘋狂轉了2圈，撞上中央分隔護欄。當時他冷靜急剎，妻子坐在副駕駛座目睹全程，嚇壞連喊3聲「爸比爸比爸比！嗚…」差點哭出來，他始終耐心安撫。影片曝光後引發近萬網友大讚「超棒爸爸」。

黃姓駕駛向《ETtoday新聞雲》示，事發於3日下午，他開車載著孕妻兩人開車南下，行經國1嘉義交流道附近時，遇上追撞車禍！行車紀錄器畫面中，當時中線車道一輛白色Toyota疑似要超車右偏，不慎與黑車擦撞，導致對方失控飄移追撞，2車橫跨3線道撞上內側護欄，黑車更噴飛撞上外側護欄才停下。

▲國道超車「6秒追撞風火輪」，9月孕妻哭喊：爸比、爸比、爸比！（圖／黃姓網友授權提供）



孕妻當時就坐在副駕駛座，短短6秒鐘，目睹前方發生追撞，尖叫連喊3聲「爸比！」黃姓駕駛冷靜急剎，4秒過程一度偏移，置物籃瞬間90度直立，顯見當時剎車力道之劇烈，最後成功停在後方，他連忙安撫妻子「沒事，沒事，沒事。前面的撞超慘的！」

妻子情緒難以平復，仍直喊「不要動啦、不要動啦」，黃姓駕駛耐著性子承諾「現在先不要動，後面很多車…回去再把影片調出來，還好我有剎住，那時候保持距離。」妻子才慢慢靜下來問「那台車有沒有怎樣啊？」

黃姓駕駛說，當時車上只有他們夫妻倆，妻子當下非常慌張，因為懷有寶寶會怕，原本還想說要睡一下，沒想到下一秒眼前竟就發生恐怖車禍，瞬間清醒。他表示，因看前方肇事車輛有人下車，自己也沒有碰撞，隨即離開現場，事後也將1分02秒影片分享上爆料公社，形容「我兒子差一點提早出生！」並稱會再帶妻子去收驚。

高公局表示，小年夜國道順暢，平均時速維持在60至80公里，3日下午3時許，國道1號南下19公里處發生一起小貨車火燒車事故，好在盡速排除，並未造成堵塞。