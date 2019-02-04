款好背包就出發！避冬「曼谷」吃遍4大美食街

▲泰國曼谷是不少台灣人每年必去玩樂度假的城市之一。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

新春過年就是要把握難得的9天連假出國去！若來不及安排，2月底也有一波連假可以準備。而東南亞一向是許多人熱愛的「避冬」國家，泰國首都曼谷更是首選！不管是帶著什麼目標來曼谷，想購入精品、走逛文創小店或朝聖歷史遺跡景點，曼谷都能讓人玩到不想回家。

不過，曼谷其中一項特點，最最讓遊客流連忘返，那就是「泰國美食」！炒板條、米粉湯、酸辣湯、咖哩飯、沙嗲烤肉串等，雖然都是在台灣也能吃到的食材，但經過泰國道地的風味一煮，就是很有異國滋味，讓人胃口大開！然而常飛曼谷度假的旅客，逛夜市應該逛不下十多次了，最近還有什麼可以嚐遍美食的新去處呢？

熱愛泰國曼谷的達人蔡志良每年都會跑曼谷，有時甚至一年跑兩、三次，熟門熟路的他，整理近期曼谷4大人氣美食街，想要平民小吃或國際美食、下午茶餐廳都有，選擇超多，用餐區不僅舒適，有的美食街旁還有超市可逛，可蒐來做為近期造訪景點！

曼谷人氣4大美食街比拚，GO！

【Food Republic】

位於Siam Center4 樓的「Food Republic」美食街，空間挑高、自然光從屋頂灑落，充滿設計感的圓形吊燈與設計，在這裡用餐感覺很有品味。對於用餐環境要求高的朋友們，這裡是很適合打牙祭的地點。「Food Republic」有大家喜愛的平民美食如海南雞飯、泰式炒飯、打拋豬肉飯、鐵板海鮮麵、泰式蚵仔煎等，也有多間咖啡與冰飲店，有吃也有喝。

「Food Republic」的用餐方式是先購買儲值卡，通常儲值300泰銖左右就能吃到飽足。美食區同樓層的周邊也有許多餐廳可選擇，像日本料理、韓式料理、下午茶餐廳都有，有興趣也能走走逛逛。

▲氣氛舒服、帶有紐約SOHO區時髦感的Food Republic用餐區。

地址：4 fl., 989 Rama 1 Rd., Pathumwan district, Bangkok

電話：+66-2-658-1000-19

【Pier 21 Food Terminal】

Terminal 21的5樓「Pier 21 Food Terminal」美食街，聚集許多不同國家風味的美食，價位平實，所以逛完街肚子餓來這找吃的準沒錯。美食街有賣泰式米粉湯、烤鴨、泰式咖哩飯等，飯後甜點與飲料就有芒果糯米飯、摩摩喳喳、水果冰沙等多種選擇，不必擔心吃不飽，至於消費方式是先購買卡片，用來消費扣點，用完餐再歸還卡片即可。

若愛吃泰式火鍋，可以去「MK Restaurant」，而「Yum Saap」主打泰國媽媽麵，「Baan Ying Cafe & Meal」則是販賣平價但厲害的蛋包飯。除了百貨樓上，地下的LG樓層也記得來逛逛，在這裡可找到多樣化的點心鋪，像鯛魚燒、烤肉串、手標奶茶、閃電泡芙等，一旁還有超級市場，隨便吃吃也能填飽肚子。

▲美食街一旁就是巨大的「金門大橋」，以美國舊金山海港做主題風格。

地址：5fl., 88 Sukhumvit 19, Sukhumvit 19 Rd., Wattana,Bangkok

電話：+66-2-108-0888

【Food Hall】

若要說最人氣的百貨美食街當然以Siam Paragon的「Food Hall」排名第一，進入「Food Hall」前需先購買儲值卡，建議先儲值300泰銖，吃不完再退掉，可以省很多麻煩。

這裡的小吃攤很多，規畫也相當整齊，像是泰式小吃攤，就能買到泰式炒粄條、泰式酸辣湯、米粉湯、泰式豬腳飯、泰式BBQ等，價格大多落在100泰銖左右，可以滿足愛吃泰式料理饕客的味蕾。吃飽喝足了，記得去一旁的超市Gourmet market逛逛，裡面的商品非常多，不怕買不到喜歡的東西，只不過價位比外頭高些，得謹慎挑選後再下手。

▲位於GF樓層的美食街，用餐區範圍很大，但人潮是其他百貨的數倍，所以無論點餐、座位的擁擠程度都不在話下。

地址：GF, 991 Rama 1 Rd., Pathumwan district,Bangkok

電話：+66-2-610-8000

【Eathai】

「貴婦百貨」Central Embassy的美食街「Eathai」位於地下樓，是美食區結合超市的形式，遊客到此可吃可買，一網打盡。用餐前需先向「Eathai」櫃台領取消費卡，用餐區可見一輛泰國知名的嘟嘟車，許多消費者也喜歡跟這輛車合照；另一個用餐區的天花板以鳥籠來點綴，並與圓形設計座位上下相呼應，頗具巧思。

來這裡當然要祭祭五臟廟，美食攤販賣多樣化的餐飲，店家把餐點成品製成模型放在店前，也不怕點錯餐。這裡的海鮮炒麵、沙嗲串與打拋豬肉飯，甜點、冰飲也不賴，也可以買顆椰子冰沙來消暑氣！吃飽了可別急著走，另一頭就是小型精緻超市區，裡面也有很多伴手禮可採購。

▲用餐空間與百貨風格一致，天花板和地板皆是乾淨簡約的調性，相當寬敞，並搭配古樸的木製桌椅。

地址：1031 Ploenchit Rd.,Pathumwan district,Bangkok

電話：+66-2-119-7777

《享受吧！曼谷小旅行：購物╳文創╳美食╳景點，旅遊達人帶你搭地鐵遊曼谷》

作者：蔡志良

出版社：四塊玉文創

出版日期：2018/04/03

ISBN：9789578587182