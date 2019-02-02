藝術家玉花壽之王博士的畫展　泰國文化部在曼谷舉辦

▲泰國玉花壽之王博士藝術作品展現場，冠蓋雲集。（圖／記者拍攝）

國際中心／綜合報導

美國國際藝術館終身名譽館長作品展轟動泰國！由泰國文化部主辦的國際級第一級藝術家玉花壽之王博士的藝術作品展覽五天，已在泰國造成極大的轟動。位於舊金山市市場街，面向全世界的美國國際藝術館特設專廳長期展出玉花壽之王博士的原創作品，現已正式開放。

美國紐約藝術學院於2019年1月22日特頒授證書認定玉花壽之王博士是國際級第一級藝術家。玉花壽之王博士的水墨畫意境渾然天成，布局潑辣大方，墨氣流暢，不著痕跡，格高境大，氣韻生動，而她的超現實寫真功夫更是古代名家未能涉及到的意境。2013年聯合國教科文組織俱樂部、中心、協會世界聯合會的George Christophides 主席帶專家視察美國國際藝術館，見到玉花壽之王博士的作品，大為讚嘆，當下評定命名為「聯合國教科文組織俱樂部、中心、協會世界聯合會2013」，並為美國國際藝術館發了護照。

▲紐約藝術學院證書認定玉花壽之王博士是國際級第一級藝術家 。（圖／記者拍攝）

2008年7月30日美國國會將確認玉花壽之王博士是偉大的藝術家與雕刻家列入國會記錄，國會記錄中也提及她樂於助人、沒有私心、道德高尚，對東西文化交流發展貢獻卓著。

玉花壽之王博士的藝術成就被世界藝術界權威學者倫敦藝術大學Rootstein Hopkins繪畫研究講座主席、英國皇家藝術學院院士Prof. Stephen Farthing評為具濃厚的東方意境但又突出地表達了西方的意象，跨越文化將東西文化的空間運用融合，臻於化境，她的作品既是知識性的又充分表達了情感、既是現實的但又具抽象的意涵、既是事實的描述兼具意象的表達。

▲玉花壽之王博士畫《竹籃之果》。

1月23日至27日泰國文化部主辦的玉花壽之王博士藝術作品展，在泰國首府曼谷泰國文化部當代藝術中心隆重舉行。文化部當代藝術中心所有街頭的電視牆全天候播放此次展覽，在文化部官方網站除刊登這次畫展的消息，並且下達通知各個大學、中學張貼玉花壽之王博士藝術作品展的活動海報，並讓各校學生分批前往觀賞學習。開幕典禮那天，兩百多位泰國的政商要員與各地僑領出席開幕典禮。

▲玉花壽之王博士畫《神韻》。

一位名為亢聞的藝術評論家說，有幸看到王博士的國畫，如同走進一所繽紛多姿的藝術殿堂，讓喧囂塵雜遠去，心緒澄澈如水，寧靜而安祥。他評論玉花壽之王畫已經達到畫境最高頂峰「逸格」的境界，與吳昌碩與齊白石齊名。把玉花壽之王博士畫的荷花評為有八大山人的遺風。他說，王玉花教授畫畫的高明不是再現自然之形，而是造型寫心，以行追神，表達人們對和平祥和幸福的期望，對清新脫俗高貴典雅品格的讚頌，對大自然花草樹木無私奉獻的感恩！最後他願王玉花博士的藝術展在世界各地巡展，讓更多人從中感受自然之美、藝術之美、感悟人生之美，品格之美。