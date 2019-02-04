　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

報19年前的仇！科爾號被炸17人亡　美軍終於宰了主嫌

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼USS Cole,科爾號,伯克級驅逐艦。（圖／路透社）

▲科爾號遭到自殺炸彈攻擊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

蓋達組織(Al-Qaeda)於2000年曾對美軍驅逐艦科爾號(USS Cole)發動炸彈攻擊，共造成17人死亡。美國總統川普今年1月6日證實主嫌巴達威(Jamal al-Badawi)已死亡，「打擊基地組織的工作仍在繼續，我們永遠不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！」

▲▼USS Cole,科爾號,伯克級驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲科爾號還未遭到攻擊時的照片。（圖／翻攝自美國海軍官網）

科爾號是一艘伯克級驅逐艦，配有神盾作戰系統與AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，主要協同航母戰鬥群進行防空任務。該艦於2000年10月12日上午9時30分停靠葉門港都城市亞丁(Aden)補充燃料，到了晚上11時18分左右，2名恐怖份子開著一艘裝有C4炸藥的橡皮艇，靠近科爾號左舷自殺式引爆，造成船身破了一個大洞（大小約半個籃球場）。

這起爆炸攻擊使用約700磅的炸藥，衝擊船內餐廳下方的空間，剛好有一群船員正在等候午餐，造成17人不幸喪生，39人受傷。這次攻擊是自從1987年伊拉克襲擊史塔克號(USS Stark FFG-31)巡防艦以來，最嚴重的一次事件。

▲▼USS Cole,科爾號,伯克級驅逐艦,藍馬林魚號重載船。（圖／路透社）

▲藍馬林魚號(MV Blue Marlin)載運受損的科爾號返回美國維修。（圖／路透社）

損壞狀況在三天後獲得控制，進行檢查後並沒有傷及龍骨，後來由半潛式重載船藍馬林魚號載運回美國，於2001年修復重新服役，共花費2.5億美元（約77億新台幣）修理費用。

▲▼USS Cole,攻擊科爾號主嫌巴達威(Jamal al-Badawi)。（圖／路透社）

▲巴達威是自殺攻擊主嫌之一。（圖／路透社）

蓋達組織隨即聲稱犯下此案，賓拉登甚至吹噓此事件，並鼓勵再執行類似事件。當時葉門總理伊里亞尼(Abd Al-Karim Al-Iryani)表示，恐怖份子米德哈爾(Khalid al-Mihdhar)是這次襲擊事件的關鍵策劃者之一，並且在國內已經執行多起類似事件。該名嫌犯後來前往美國，911事件劫機撞入五角大樓，造成184人死亡。另一名主嫌巴達威於2002年落網後被判處死刑，之後上訴成功只判15年監禁，不過他在2006年成功逃獄，成為美國通緝的重要恐怖份子。

▲▼USS Cole,科爾號,位在弗吉尼亞州諾福克海軍基地的科爾戰艦紀念館。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲位在維吉尼亞州諾福克海軍基地的科爾號紀念碑。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美軍今年1月4日指出，巴達威在一次空襲中被炸死，川普隔兩天在推特提起此事，「我們偉大的軍隊已經替科爾號遭到懦夫式襲擊時，所犧牲和受傷的英雄們伸張了正義！我們剛剛擊斃了那次襲擊的領導者巴達威。我們打擊基地組織的工作仍在繼續，我們永遠不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！」
 

ET快訊
余祥銓摔傷膝蓋「十字韌帶斷裂」！須開刀傷照曝光
台中男驚「台北女生比較美」！老司機5點分析網戰翻
女同志感謝「媽把我從櫃子拉出來」！浪漫婚禮網友全哭慘

關鍵字：科爾號,USS Cole,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

川普推特語錄／襲擊科爾號的主謀被擊斃了　我們永遠不會停止打擊恐怖主義

俄航母維修中…浮動船塢突下沉！　起重機掉落砸破甲板

美軍「一天內」下水兩艘維吉尼亞級核潛艦　總數達19艘

讓人「暫時失明」並產生幻覺　俄海軍曝光新光學武器

報19年前的仇！科爾號被炸17人亡　美軍終於宰了主嫌

超迷你「5.5公分手槍」　SwissMiniGun價格破千萬可致命

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

陸捐贈斐濟水文測量船完成交付　協助島國應對氣候變化

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

讓人「暫時失明」並產生幻覺　俄海軍曝光新光學武器

報19年前的仇！科爾號被炸17人亡　美軍終於宰了主嫌

超迷你「5.5公分手槍」　SwissMiniGun價格破千萬可致命

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

陸捐贈斐濟水文測量船完成交付　協助島國應對氣候變化

中國海軍老盾艦改造成功　未來區域防空驅逐艦將達45艘

10款外型「醜到炸」戰機曝光！美軍A-10「疣豬」也在內

300工人11週造100萬把　史上最廉價手槍FP-45 解放者

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

夾不到娃娃遷怒！他用力踹機台「狠巴姪子的頭」　網飆罵：惡劣

台南永康自小客車失控自撞路燈　駕駛受困搶救送醫

鄭和去過澳洲？　西澳海岸挖出疑似明朝「嬰兒」佛像　

企聯女壘2019再增一隊　前奧運國手韓幸霖領軍青年隊

鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

「前男友包給我媽1萬」他兼兩份差吃緊...改包6000　女友：過完年分一分

鄭聚然反同再戰網友　「蔡英文挺同台灣才衰敗」

棉花糖變女神！　高雄正妹半年瘦掉50公斤

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請專利

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

軍武熱門新聞

接收F-35的DNA　F-16..

專家：中國怎不派殲-20　飛行..

10款超醜飛機曝光！「疣豬」也..

中國改造老盾艦　未來將達45艘

史上最廉價手槍FP-45 解放..

美軍「掃雷海豚」拖重型水雷報復..

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

新一代國造戰機最快15年後量產

法軍上將：東風21D無法擊沉航..

英國反擊德國潛艇的秘密武器：Q..

俄4潛艦裝備32具「末日核魚雷..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

中國戰機10年後時速　美這樣預..

國軍「AGM-88B軍購案」大..

更多熱門

相關新聞

中船曝光直線電機暗示003型用電彈

中國第二艘國產航母（003型）分段已在江南造船廠曝光，近日中船集團在公開首席專家張國新的事蹟訊息中，疑似確立了該航母將會跳過蒸汽彈射，使用和美國福特級同樣的電磁彈射系統。分析指出，採用電彈後可讓艦載戰鬥機重載起飛，提升殲-20改裝艦載戰鬥機的可能性，還能彈射各種無人機，執行長時間偵察監視任務。

戰力升級！美海軍採購2艘「福特級航母」

南韓媒：美擬用終戰宣言換北韓毀核設施

美媒：解放軍的電磁軌道炮「威力可能全球最大」

即／俄國暫停履行《中程飛彈條約》

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

阿滴「寵妹行為全記錄」！

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面