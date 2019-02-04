報19年前的仇！科爾號被炸17人亡　美軍終於宰了主嫌

▲科爾號遭到自殺炸彈攻擊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

蓋達組織(Al-Qaeda)於2000年曾對美軍驅逐艦科爾號(USS Cole)發動炸彈攻擊，共造成17人死亡。美國總統川普今年1月6日證實主嫌巴達威(Jamal al-Badawi)已死亡，「打擊基地組織的工作仍在繼續，我們永遠不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！」

▲科爾號還未遭到攻擊時的照片。（圖／翻攝自美國海軍官網）

科爾號是一艘伯克級驅逐艦，配有神盾作戰系統與AN/SPY-1 3D相位陣列雷達，主要協同航母戰鬥群進行防空任務。該艦於2000年10月12日上午9時30分停靠葉門港都城市亞丁(Aden)補充燃料，到了晚上11時18分左右，2名恐怖份子開著一艘裝有C4炸藥的橡皮艇，靠近科爾號左舷自殺式引爆，造成船身破了一個大洞（大小約半個籃球場）。

這起爆炸攻擊使用約700磅的炸藥，衝擊船內餐廳下方的空間，剛好有一群船員正在等候午餐，造成17人不幸喪生，39人受傷。這次攻擊是自從1987年伊拉克襲擊史塔克號(USS Stark FFG-31)巡防艦以來，最嚴重的一次事件。

▲藍馬林魚號(MV Blue Marlin)載運受損的科爾號返回美國維修。（圖／路透社）

損壞狀況在三天後獲得控制，進行檢查後並沒有傷及龍骨，後來由半潛式重載船藍馬林魚號載運回美國，於2001年修復重新服役，共花費2.5億美元（約77億新台幣）修理費用。

▲巴達威是自殺攻擊主嫌之一。（圖／路透社）

蓋達組織隨即聲稱犯下此案，賓拉登甚至吹噓此事件，並鼓勵再執行類似事件。當時葉門總理伊里亞尼(Abd Al-Karim Al-Iryani)表示，恐怖份子米德哈爾(Khalid al-Mihdhar)是這次襲擊事件的關鍵策劃者之一，並且在國內已經執行多起類似事件。該名嫌犯後來前往美國，911事件劫機撞入五角大樓，造成184人死亡。另一名主嫌巴達威於2002年落網後被判處死刑，之後上訴成功只判15年監禁，不過他在2006年成功逃獄，成為美國通緝的重要恐怖份子。

▲位在維吉尼亞州諾福克海軍基地的科爾號紀念碑。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美軍今年1月4日指出，巴達威在一次空襲中被炸死，川普隔兩天在推特提起此事，「我們偉大的軍隊已經替科爾號遭到懦夫式襲擊時，所犧牲和受傷的英雄們伸張了正義！我們剛剛擊斃了那次襲擊的領導者巴達威。我們打擊基地組織的工作仍在繼續，我們永遠不會停止對抗激進的伊斯蘭恐怖主義！」

