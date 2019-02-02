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美媒：解放軍試射的電磁軌道炮「威力可能全球最大」

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▲中國國產軍艦未來將裝備電磁軌道炮。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍軍艦未來將裝備電磁軌道炮。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

美國情報機構預測，解放軍可能2025年就會在海軍艦艇部署自主研發的電磁軌道炮，時間相對研製進度落後的美軍還要提早許多。值得留意的是，網路上也出現疑似中國軍艦搭載軌道炮的圖片。有分析認為，圖中的軍艦很可能是經過改裝的「海洋山號」坦克登陸艦。

外媒引述美國情報機構的說法指稱，解放軍海軍試射的電磁軌道炮「威力可能是全球最大的」，預計炮彈費用大約2.5萬至5萬美元，相對之下美軍的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）單價則為140萬美元。

▼戰斧巡弋飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／翻攝自維基百科）

外媒還稱，中國對電磁軌道炮的研究於2011年曝光，2014年展開試驗，2017年底成功實現艦載並啟動海上試驗，預計2023年結束試驗，2025年進行實戰部署；反之美國海軍目前尚無能力在艦艇部署電磁軌道炮。

外媒透露，美國海軍正在加緊研發電磁軌道炮，儘管2005年就已投入研發，更在2010年12月成功試射海軍第一門電磁軌道炮，但此後的研製進度並不順利，2018年甚至傳出可能終止專案。報導還說，日本防衛省也以「島嶼防衛」為由推進研發，已於2018年8月公布電磁軌道炮專案，計畫從2016財年到2021財年投入10億日元展開研製作業。

▼網路上疑似海洋山號搭載電磁軌道炮的圖片。（圖／翻攝自荊楚沔陽）

▲▼網路上疑似海洋山號搭載電磁軌道炮的圖片。（圖／翻攝自荊楚沔陽）

另有分析指出，網路流傳疑似搭載軌道炮的軍艦型號為「072III級登陸艦」，很可能是解放軍的「海陽山號」（舷號936）。該艦於2018年1月被發現停靠在湖北省中部的武昌造船廠，包括裝有巨大炮罩的電磁軌道炮、自動裝彈機和電磁軌道發射裝置都布置在艦內。

據了解，電磁軌道炮是依靠電磁作用高速推動彈丸飛行，這與傳統彈藥的火藥爆炸推動原理不同，炮彈的速度可達7倍音速，每秒能飛行大約2.5公里，可攻擊200公里以外的目標。電磁軌道炮比起導彈能大幅節省發射費用，命中精度也相對較高，因此又被視為劃時代的新概念武器。

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