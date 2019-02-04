春節放鞭炮小心！內政部公布4點安全守則

▲過年民眾愛放爆竹煙火。（示意圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

春節到來，內政部提醒，除了享受闔家團聚的喜慶時刻，千萬不要忽略周遭存在的危險因子，共同防範一氧化碳中毒及注意爆竹煙火施放安全，才能安心過好年。

依內政部統計，107年共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡及171人受傷，其中中毒原因以屋外式熱水器安裝於通風不良處所為大宗佔66.7%，內政部表示，使用熱水器須注意保持通風，另熱水器若裝在加裝窗戶的陽台，建議選用強制排氣式熱水器，以避免瓦斯熱水器燃燒不完全產生一氧化碳，使家人暴露在中毒的風險之中。

另外在新春活動中，如果有燃放鞭炮，一定要注意安全，因為煙火含有火藥，具有一定的危險性，為了避免施放煙火時發生意外，千萬要牢記以下安全守則：

一、 購買爆竹煙火時，一定要選購貼有認可標示的產品，並確認產品上是否具有使用說明，以確保安全。

二、 不可串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火，並應於空曠處施放。

三、 一定要依照產品使用說明施放。

四、 未滿12歲的兒童施放要有大人陪同，而且禁止施放「飛行類」、「升空類」和「摔炮類」的煙火。



為了守護家人安全，內政部再次呼籲，使用瓦斯熱水器時注意保持環境通風，燃放爆竹煙火要遵守安全準則，才能過一個溫暖又平安的春節假期。

