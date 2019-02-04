專訪／深夜裡的法國手工甜點「FB紅到開店！」　老闆1招贏得79萬粉絲

▲劉啟任對草莓挑選相當講究。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／採訪報導

「神秘、貴都大家講的，我們老師才不搞這一套！」深夜裡的法國手工甜點主廚兼老闆劉啟任，原本是補習班老師，一開始只是做甜點給學生當獎勵，沒想到給學生指定口味的粉絲團意外爆紅，越來越多人跟他下訂，透過口碑傳播生意越做越大，甚至在2017年8月開起實體店面，現在已經有79萬名粉絲。

甜點品牌「深夜裡的法國手工甜點」（編按：以下簡稱「深法」）在網路上已小有名氣，大家對它的印象不外乎是神秘，再加上標榜手工製作，價位相較一般甜點略高一些，一塊草莓派約650元。劉啟任表示，深法的單價沒有特別高，四分之一切本來就比較大份，跟外面比起來價格差不多，「沒想多賺，但也沒想要少拿，在做合理的事情。」

▲深法在距離不到200公尺處提供咖啡廳內用。

劉啟任認為，好的甜點應該是能傳遞一些事情，把甜點定位成禮物。他說，想法很簡單，本來一開始就不是做來賣的，如果每一個買深法甜點的客人，都能讓節日留下美好回憶，那成本就不會是主要考量，只要能讓紀念日變成美好的事情，那就會是一個好甜點。

深法被網友稱為「全台北最難買的蛋糕」，再加上只在夜間販售，不僅為甜點增添神祕感，也讓網友排隊1小時也要買到。劉啟任表示，神秘是大家講的，補習班老師才不搞這一套，以前會讓客人半夜排隊排那麼久，是因為一個人的產能有限，半小時就賣完也沒辦法。

▲深法老闆劉啟任。

劉啟任甜點越賣越夯，2017年8月更開起實體店面。他說，因為他發現台灣人有很大的缺點，尤其是男生，會忘記女孩子的生日，臨時要抱佛腳又來不及訂的時候，會很可惜，而實體店面的好處除了讓他接觸到更多的客群，還能讓客人更方便買到甜點。

被問到成功祕訣時，劉啟任分享「不要把客人當客人，把客人當自己人！」他說，要先理解客人想要什麼，不要因為成本而去改變配方，也不要因為自己的喜好，加在甜點上面，為別人而做的甜點，才會是好吃的。

而開發甜點的靈感是來自於哪裡？劉啟任說，我是甜點師，我有技能、創造力，但是靈感是是來自於特別的角色，因為不可能跟每一個人聊，像是熟客、常吃的朋友等，每個人都代表一個族群，有的甜點是做給螞蟻（指極度嗜甜的人）吃的，或嗜酸者的族群吃，在味道、香氣、口感上都要達到完美的平衡。

▲劉啟任未來要培養出更多的手，才能提高產能，做出更多手工甜點。

劉啟任未來想要做教學，培養出更多的甜點師，讓更多的手做出更多的手工甜點，也讓大家能開發更多種類的甜點。他說，自己本身是主廚兼老闆，能理解一般甜點師的難處在什麼地方，有可能開發出好的產品，但老闆可能覺得成本太貴不行，但自己當老闆就沒有這個問題，只要東西是好的就能做。

劉啟任抽空接受訪談，結束後又趕回廚房繼續做草莓蛋糕，對於草莓品質挑選與製作過程的溫度相當講究，每一個步驟都不能馬虎，但在製作過程中都裸手操作，不像一般廚師都會先戴手套。他解釋，甜點最重要的是溫度，不戴手套是要感受質地、溫度，這樣才能精準拿捏。

▲劉啟任與甜點師慢慢將草莓撲滿蛋糕表層。