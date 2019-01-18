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被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊　菜鳥警急辦案反吃官司

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▲ 被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊 菜鳥警急辦案反吃官司。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊，菜鳥警急辦案反吃官司。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓菜鳥警員2018年受理闕姓女子指控鄰居性騷擾、利器傷害案，未查清楚就逮人，還違法搜索林男住處並上銬逮人，引發家屬不滿提告，林男控告警員妨害自由，林警坦承犯行，登報、賠錢並到宮廟放鞕炮達成和解，檢方認為林警偵辦動機並無惡意，且與家屬和解，處分他緩起訴。

檢警調查，基隆市警三分局暖暖派出所林姓菜鳥警員，2018年7月24日深夜10時許接獲報案，闕姓少女指控，她遭林姓男鄰居（60歲）性騷擾，還持利器攻擊她，林姓警員通報支援後，隨即前往林男住處，林姓員警明知沒有搜索票，逕自侵入民宅強行搜索，要求林男交出利器，並將林男上銬帶回派出所偵訊。

當時闕女男友也找來幾名友人，隨林姓員警進入林家理論毆打林男，鄰居聽到喊叫聲後報警處理。林男表示，自己根本沒出門，何來性騒擾及持刀攻擊少女情事，但卻無端挨揍好幾拳。

案經警方調閱附近監視器，發現闕姓少女的指控疑點重重，確實林男沒出大門，事後循線找到打傷林男幾名男子，依法移送偵辦，闕姓少女到案坦稱誣陷林男。闕女事後坦承全是她自導自演，誣陷林男，誣告部份正在基隆地方法院少年法庭審理中

檢察官認定，林男控告林姓員警未查明清楚就逮人，觸犯私行拘禁、侵入住居及違法搜索等3罪。林警坦承犯行，賠償林男27萬元，登報道歉，並依禮俗至暖暖區德安宮燃放鞕炮道歉，林男同意給予林警緩起訴。全案偵結，檢方認為林警係基於偵辦犯罪動機，才到林男家中了解情形，動機尚稱良善，已於犯罪後深表悔悟，且與家屬和解，予以緩起訴處分，期間1年。

▲ 被女屁孩耍了！謊報鄰居持利器攻擊 菜鳥警急辦案反吃官司。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」）

▲ 林姓員警進入林家理論毆打林男，鄰居聽到喊叫聲後報警處理。（圖／翻攝自「黑色豪門企業社」）

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關鍵字：菜鳥警,放鞭炮,登報,緩起訴

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