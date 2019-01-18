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毒販行事嚴謹以「筷子、蹺蹺板」為暗號　花警破解逮17人

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▲專案小組兵分多路當場查扣安非他命、殘留毒品的吸食器及夾鏈袋及數支瓦斯槍。（花蓮縣警局提供，下同）

專案小組兵分多路當場查扣安非他命、殘留毒品的吸食器及夾鏈袋及數支瓦斯槍。（花蓮縣警局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方日前展開斬斷龍頭行動，結合刑大二隊、憲兵隊等22名兵警力組成專案小組，兵分多路，前往花蓮市區、吉安、新城、壽豐、萬榮、光復等地區搜索，共帶回游嫌等17名毒品人口，共起出二級毒品安非他命、吸食器及瓦斯槍等犯罪工具，經分別訊問後，全案依違反毒品危害防制條例移送17嫌法辦。

《追龍》是2017年上映的動作犯罪片，網羅了甄子丹、劉德華等巨星演出傳奇黑幫跛豪及雷洛的電影角色，「追龍」的意思是用錫紙加熱海洛因會產生煙霧，這個煙霧有點像龍的形狀，吸毒者會追隨煙霧的方向來吸食，故稱追龍，現在追龍已經成了吸毒的代名詞。

而在花蓮縣內，即有一名游姓毒品藥頭以「x龍」作為聯絡代號，在地方廣佈下線，恣意灑毒，花蓮毒品人口趨之若鶩，造成花蓮人民蒙受戕害，新城警分局經過半年佈線搜證，以「追龍」做為行動代號，以追緝游姓毒嫌之所有共犯為目標。

▲專案小組兵分多路當場查扣安非他命、殘留毒品的吸食器及夾鏈袋及數支瓦斯槍。（花蓮縣警局提供，下同）

新城分局指出，有多項毒品前科的41歳游姓男子，因打滾毒圈多年無法自拔，進出監獄勒戒頻繁，在假釋期間仍與其他毒品人口勾搭混雜，隱其名而以「x龍」作為聯絡代號，專搞毒品流通及施打行為，而被新城警方所關注掌控，新城分局偵查隊於半年前即展開長期蒐證，見時機成熟，且與游嫌密切連繫的毒嫌之中亦有多名遭到地檢署發布毒品通緝的通緝犯，日前偵查隊隊長黃啟杰率多名偵查佐及派出所員警，與縣警局刑大二隊、憲兵隊組成專案小組，前往花蓮市游嫌的租屋處緝捕，當場查獲二級毒品安非他命及電子磅秤、提撥管等工具，亦起出數支瓦斯槍，扣回送鑑識單位鑑定其初速是否超過焦耳限制。

▲專案小組兵分多路當場查扣安非他命、殘留毒品的吸食器及夾鏈袋及數支瓦斯槍。（花蓮縣警局提供，下同）

另外，另一專案小組前往花蓮市查獲另一蔡姓女藥頭，該蔡女毒癮甚重，自承在警方查獲前4小時曾施用二級毒品安非他命，警方搜索時當場查扣安非他命二包、殘留毒品的吸食器及夾鏈袋，全案扣回偵辦。

警方將17嫌帶回分局偵辦時，發現彼此之間聯絡管道錯綜複雜，但又環環相扣，彼此之間對於毒品等犯罪工具絕口不談，則以「筷子」、「蹺蹺板」來象徵其意，但交流毒品之犯行卻已昭然若揭，花蓮地方毒蟲碰觸毒品程度不一，族繁不及備載，令人咋舌，警方花了好久時間才能整理出脈絡，17嫌均對其購買及吸食毒品犯行坦承不諱。警方偵訊完畢採集17嫌尿液送驗，全案以違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦。 

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