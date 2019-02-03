熟女感情受挫17樓頂尋短　 勇警消博命捉住衣袖合力拉回

▲勇警跳至牆外合力拉回欲自殺的張女。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

42歲張姓女子疑因感情糾紛2日在桃園市蘆竹區社區17頂樓欲跳樓自殺，員警據報到場後委婉勸說，趁張女分心之際捉住外套後，再由消防和支援警力將死意甚堅的女子自外圍女兒牆拉回，即時搶救寶貴性命。

▲女子孤身站在17樓女兒牆外欲自殺。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，蘆竹分局南竹派出所接獲民眾報案，稱一名女子於桃園市蘆竹區中正路附近有名女子站在社區17樓頂樓女兒牆外疑似欲跳樓自殺，立即派遣巡邏員警陳怡秀、柯閔仁到場，發現一名女子站在頂樓女兒牆邊，表情落寞且低頭不語，陳員在旁先安撫欲跳樓女子，並稱可以協助其解決事情，待該女子同意靠近後，陳員抓住其外套衣袖，並聯絡消防隊及支援員警到場協助。

▲警方成功救回欲自殺的張女，並安撫其情緒。（圖／蘆竹警分局提供）

但該名女子死意堅決不肯任由員警將其拉回頂樓，兩名員警及社區管理員緊緊拉住該女子外套防止其再跳樓，此時兩名男警蘇介堂及侯駿翊也趕至頂樓協助阻止該女子跳樓，侯員英勇跳至頂樓牆外協助將該女子拉回樓頂，並安撫其情緒後載回南竹派出所，後經查證該女子身分姓名，突破該女子心防通知與其同住之室友將其帶回，並說明上述情形，其室友表示因感情因素情緒不穩，近期鬱鬱寡歡，並感激員警積極阻攔該女跳樓。