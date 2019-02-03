秘密研擬撤離女王！　「硬脫歐危機」讓英國政府頒出冷戰計畫

▲ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國走向「無協議脫歐」（硬脫歐）的可能性越來越高，屆時如果發生暴動，英國政府計畫將女王與其他王室成員緊急撤離倫敦。據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，當局正在秘密研擬，是否重新頒布一項冷戰時期用於疏散王室的計畫。

一名負責敏感行政議題的匿名官員表示，「這些緊急疏散計畫從冷戰時期就存在了，如今改變目標，以應付英國硬脫歐後可能發生的內亂。」報導指出，該項計劃最初用於防止蘇聯發動核武攻擊時，讓女王與菲利普親王撤出倫敦到一個秘密地點。

▼ 英國王室成員。（圖／達志影像／美聯社）



英國預定3月29日脫離歐盟，首相梅伊與歐盟達成的協議草案還未贏得國會支持。脫歐派保守黨國會議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，第二次世界大戰的大轟炸期間，王室高層都待在倫敦，這項撤離計畫簡直是個「幻想」，官員對硬脫歐過度緊張、興奮。

《星期日泰晤士報》先前指出，為了避免硬脫歐造成社會混亂，英國政府考慮屆時宣布進入緊急狀態，甚至動用戒嚴法（martial law）。當局正在評估如何利用2004年訂定的《民事緊急應變法》（Civil Contingencies Act 2004）來防範脫歐後帶來的「公民不服從」情況。