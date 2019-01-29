英研究脫歐多1萬心血管死亡案例　專家斥：糟糕的「恐懼計畫」

▲英國研究指出，脫歐後進口水果成本會提高，民眾攝取量減少，可能導致增加心血管疾病風險。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國3月29日脫歐時限在即，脫歐協議仍然卡關，極有可能面對最糟糕的無協議脫歐選項。英國研究警告，就算能夠達成協定，脫離歐盟後的蔬菜水果進口成本將會提高，導致民眾飲食變得不健康，未來10年可能增加1萬多死於心臟病或中風的案例。

根據《彭博社》報導，英國重度依賴進口蔬果，2017年有84%的水果和43%的蔬菜是進口而來，倫敦帝國學院（Imperial College London）和利物浦大學（University of Liverpool）共同研究指出，由於水果和蔬菜攝入量低是心血管疾病的「主要危險因素」，假設脫歐後的貿易關稅和交易成本增加，將推高進口蔬果的價格，導致民眾減少3%到11%蔬果的攝取量，其中最嚴重的「無協議脫歐」可能造成未來10年增加超過12000例因心血管疾病死亡的情況。

該份研究發表於英國醫學期刊（BMJ Open），研究主筆、倫敦帝國學院公共健康政策小組的米勒特（Christopher Millet）表示，英國脫歐的影響不只在經濟，甚至包括了民眾的疾病風險，在世界貿易組織（WTO）規定下，香蕉價格可能上漲17%、橘子上漲14%，即使簽訂了自由貿易協議，估計死於心血管疾病的人數也會增加6000人。

對於該份研究報告，自由貿易經濟學家米勒（Edgar Miller）批評，這是一群初級醫學研究人員所製作最糟糕的「恐懼計畫」（Project Fear），並沒有明確的貿易理論專業知識或貿易流程經驗，事實上，如果透過簽署自由貿易協定來擺脫歐盟保護主義，單方面取消對非英國生產的蔬果關稅，反而會讓食品價格立即下降。

英國數家知名超市和連鎖餐廳警告，「無協議脫歐」可能會導致食品供應中斷，因此共同聯署寫信給國會議員尋求解方，其中也包括麥當勞、肯德基，以及跨國公司Pret A Manger餐廳。