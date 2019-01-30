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英國會通過修正案！梅伊重新與歐盟談判　移除「硬脫歐」邊境保障措施

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▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透社）

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國下議院29日表決一連串的脫歐協議修正案，要求首相梅伊（Theresa May）政府與歐盟重新談判脫歐協議，以317：301票呼籲政府移除「愛爾蘭邊境保障措施」（backstop），須找到更好的「替代方案」安排，更希望英國政府能排除「硬脫歐」。

資深保守黨議員布雷迪（Graham Brady）提出修正案，呼籲移除「愛爾蘭邊境保障措施」，以「替代安排」取代。此修正案以支持317票、反對301票通過，幫助梅伊擁有更大的權力，重新返回布魯塞爾與歐盟談判脫歐協議，不過歐盟迄今仍拒絕重新談判。

梅伊在表決前向國會議員表示，她會去布魯塞爾和歐盟重啟脫歐談判，也會針對「愛爾蘭邊境保護措施」，執行重大且擁有法律效力的改變。她補充，脫歐協議之所以關卡重重，就是因為邊境保障措施讓人不滿意，而現在就是英國國會的機會，告訴歐盟「英國人民到底要什麼」。

據了解，2星期前，英國議員以432票反對、202票支持，否決梅伊的脫歐協議；然而如今結果顯示，只要梅伊改變「愛爾蘭邊境保障措施」，議員就願意支持她的脫歐協議，讓英國可以在擁有條件較佳的協議離開歐盟。

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關鍵字：梅伊,英國,英國國會,脫歐

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