歐盟堅持原版脫歐協議　談判代表：就像能討厭天氣但無法改變它

▲歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟拒絕和英國針對脫歐協議再談判，讓好不容易通過英國下議院表決的替代方案再現僵局。縱使英國首相梅伊認為這是唯一避免無協議脫歐的機會，但歐盟堅持沒有時間重寫脫歐協議。歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）警告，英國重新投票只會增加無協議脫歐的風險，而且北愛爾蘭也會重新陷入過去的黑暗時期。

梅伊（Theresa May）30日與歐洲理事會主席唐納圖斯克（Donald Tusk）、愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）、工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）進行跨黨派會談。梅伊在會中表示，目前尚未找到「愛爾蘭邊境保障措施」的替代方案，但還有許多可能做法尚未討論。瓦拉德卡強調，愛爾蘭不會接受梅伊再修改原本談好的協議，他認為一切都需要有法源依據。柯賓也再批評梅伊逼迫國會在「梅伊版協議」與「無協議」之間做抉擇。歐洲理事會主席唐納圖斯克（Donald Tusk）表示，脫歐協議不適合重新談判，「我們已經知道英國不想要的東西，但仍不知道他們想要什麼。」

英國下議院29日以317：301票通過移除「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop）。該措施指的是，英國與歐盟若無法在2020年底過渡期結束前，談成自由貿易協定（FTA），儘管英國已經脫歐，北愛爾蘭仍會留在歐盟單一市場與關稅聯盟。也就是說，英國脫歐後，愛爾蘭與北愛之間不會有硬邊界。這項措施一旦啟動，英國就會呈現「一國兩制」，部分國土仍受歐盟控制，這引發英國國會與脫歐派不滿。

歐洲議會脫歐談判小組成員藍柏茲（Philippe Lamberts）指出，「愛爾蘭邊境保障措施」是必要的，而且沒有改變的餘地，「阻止這項措施就像你反對惡劣的天氣，你可以不喜歡它，但你不能改變它。」