影／英國考慮硬脫歐後「戒嚴」！　避免社會大混亂「最慘可動武」

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英國脫歐草案尚未通過，無協議脫歐（硬脫歐）的可能性越來越高。據《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，為了避免硬脫歐造成社會混亂，英國政府考慮屆時宣布進入緊急狀態，甚至動用戒嚴法（martial law）。官員們正在評估如何利用2004年訂定的《民事緊急應變法》（Civil Contingencies Act 2004）來阻止3月29日脫歐後帶來的「公民不服從」情況。

▲ 為了避免硬脫歐造成社會混亂，英國政府考慮動用戒嚴法。（圖／達志影像／美聯社）

根據《民事緊急應變法》，政府有權實施宵禁、禁止旅遊、徵用財產，最激烈的手段則包括動武平亂。此外，政府也有權修改國會通過的任何法案，最長達到21天，除了《人權法》（Human Rights Act）以外。

▲▼ 英國國內反對脫歐的聲浪從沒停過。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，英國國民緊急事務秘書處（Civil Contingencies Secretariat）的副主任麥法蘭（Robert MacFarlane）正在參與相關討論。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）受訪時則否認政府計畫動用戒嚴法，但也不排除動用的可能。

脫歐協議草案15日遭到432票反對、202票支持的差距否決後，英國首相梅伊積極尋求打破議會僵局、爭取黨內強硬脫歐派與北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的支持。她21日公布脫歐B計畫，其中提到應該避免硬脫歐，但也沒有將這個選項排除在外。為了因應硬脫歐，英國政府先前表示將調派3500名軍人待命。

▼ 英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

