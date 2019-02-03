　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

考古學家近日在埃及開羅南部附近城市明亞（Minya），發現一座具有2000年歷史的沙漠墓葬中，有一個來自古埃及的「中產階級家庭」，石墓中大約有50具木乃伊，其中包括12個小孩。此外，當地還挖掘出陶器、古埃及人用來書寫的莎草紙以及彩色的木乃伊棺木。

綜合外媒報導，明亞是一處位於開羅以南的沙漠，考古學家在當地一處4個9公尺深的墓室內，發現了一個擁有50名成員「中產階級家庭」木乃伊；當地官員表示，這個家庭可能生活在托勒密王朝、早期羅馬或是拜占庭時期，木乃伊的保存狀況十分良好，家庭當中至少有12名小孩，從木乃伊被包起來的方式來看，這個家庭可能為擔任重要職位或是有名望的家族。

▼木乃伊數量相當多。（圖／路透社）

▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

一些木乃伊被發現用麻布包裹，其他則是被放置在石官或是木製棺木中，此外，當地還出土了陶器、古埃及人廣泛採用的書寫介質「莎草紙」，以及彩色的木乃伊棺木；石墓室裡還發現有「世俗體手寫文字（demotic handwriting）」，該文字為普通人所使用的古埃及文字形式。

報導中指出，埃及近日發布了一系列有關考古的發現，並大力推動希望能藉此帶起觀光業的興盛；旅遊業是埃及經濟的主要來源，自從2011年阿拉伯之春的運動之後，當地因為混亂的局勢而導致觀光經濟收入大幅減少。

▼埃及想靠考古振興觀光業。（圖／路透社）

▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

ET快訊
快訊／上海轎車衝撞「台灣團」路人！1人傷重亡10人受傷
要命給你，要錢沒有！未婚妻遭酒駕撞死　他淚揭法庭殘酷對答

關鍵字：埃及,中產階級家庭,木乃伊,明亞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打了17年的阿富汗戰爭　歷任美國總統都想抽身：沒那麼容易

秘密研擬撤離女王！　「硬脫歐危機」讓英國政府頒出冷戰計畫

以為遇真愛！天菜男友愛舔眼皮有夠怪　她崩潰：下體只有7公分

美國急凍-20度！保育員鼓起勇氣清天鵝池　然後就硬掉了

生活好難！澳洲幸福水平全球最高　「年賺541萬」才能感到快樂

「強大未知力量」讓9登山客慘死！　衣有輻射+手燒傷…死狀「超怪異」

委內瑞拉2大陣營走上街頭　馬杜洛支持者：川普滾出白宮！

美中貿易協議「氣氛超好」　專家：若有嚴重問題…就會恢復加徵關稅

太空人一時手滑…撥出電話「911」　NASA基地嚇壞了！

擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

生活好難！澳洲幸福水平全球最高　「年賺541萬」才能感到快樂

「強大未知力量」讓9登山客慘死！　衣有輻射+手燒傷…死狀「超怪異」

委內瑞拉2大陣營走上街頭　馬杜洛支持者：川普滾出白宮！

美中貿易協議「氣氛超好」　專家：若有嚴重問題…就會恢復加徵關稅

太空人一時手滑…撥出電話「911」　NASA基地嚇壞了！

擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

秘密研擬撤離女王！　「硬脫歐危機」讓英國政府搬出冷戰計畫

老布希「化身超暖筆友」秘密助養菲童10年　他現況曝光：永遠心存感激

「瀕危鯊魚」變英國炸魚薯條！用「俗名」標示　饕客全吃下肚

金正恩「改革教育，培養人才」　英語成為必修科目

旅行團行走遭衝撞「1死9輕重傷」　雄獅3點全文聲明

獨／24小時「金槍不倒」　21歲小鮮肉「硬」過頭恐「無望再舉」

周子瑜回台過年了！　「粉絲湧上」她甜笑揮手...媽護送回老家

馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

除夕圍爐打牌家電猛開　掌握一招幫你省下高額電費

酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

快訊／雄獅旅行團上海遭失控車撞　1人不治9人輕重傷

出國賞櫻免人擠人！日本山陰山陽必推賞櫻名勝

日本四國極致賞櫻+海景體驗 搭六星級列車出發

春遊瀨戶內海秘境！玩超萌兔島、桃太郎的故鄉

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

辣妹穿「起秋小褲」　色狼滅火了

嗑藥男賊「闖殯儀館」非禮女屍！..

全球最美雙胞胎　遺傳爸媽神基因

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

中11億樂透卻「衰6年」！失業..

20歲可愛妹拒做愛　老闆射4槍..

最大騙局！ 「女版賈伯斯」海詐..

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

12件令人匪夷所思的拍賣品

躲泰國性侵女童　挪威男傳愛滋病..

破解光合作用　基改助植物產量飆..

川金二會地點　確定越南峴港

甩開陰霾　她169kg減掉半個..

新航制服屹立50年　靠她脫衣測..

更多熱門

相關新聞

俄羅斯計畫今年與6國進行7場軍演

俄羅斯國防部近日指出，俄國陸軍計畫在2019年參加7場國際聯合軍事演習，合作的國家包括了埃及、印度、蒙古國、塔吉克斯坦、阿爾及利亞、巴基斯坦等，其中印度近幾年來也與俄軍進行了多次的聯合軍演，成果都非常亮眼。

6原始社會成第一代文明　靠的是農業

「貓面貓身像」一字排開太療癒！

他自製「阿嬤專用遙控器」網讚貼心

校園深情擁抱　女學生被校方退學

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

即／酒駕害死多人　法務部說話了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs徘徊童書區

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面