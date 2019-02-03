擁2千年歷史！埃及出土50具「中產階級家庭」木乃伊　藏4座古墓中

▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

考古學家近日在埃及開羅南部附近城市明亞（Minya），發現一座具有2000年歷史的沙漠墓葬中，有一個來自古埃及的「中產階級家庭」，石墓中大約有50具木乃伊，其中包括12個小孩。此外，當地還挖掘出陶器、古埃及人用來書寫的莎草紙以及彩色的木乃伊棺木。

綜合外媒報導，明亞是一處位於開羅以南的沙漠，考古學家在當地一處4個9公尺深的墓室內，發現了一個擁有50名成員「中產階級家庭」木乃伊；當地官員表示，這個家庭可能生活在托勒密王朝、早期羅馬或是拜占庭時期，木乃伊的保存狀況十分良好，家庭當中至少有12名小孩，從木乃伊被包起來的方式來看，這個家庭可能為擔任重要職位或是有名望的家族。

▼木乃伊數量相當多。（圖／路透社）

一些木乃伊被發現用麻布包裹，其他則是被放置在石官或是木製棺木中，此外，當地還出土了陶器、古埃及人廣泛採用的書寫介質「莎草紙」，以及彩色的木乃伊棺木；石墓室裡還發現有「世俗體手寫文字（demotic handwriting）」，該文字為普通人所使用的古埃及文字形式。

報導中指出，埃及近日發布了一系列有關考古的發現，並大力推動希望能藉此帶起觀光業的興盛；旅遊業是埃及經濟的主要來源，自從2011年阿拉伯之春的運動之後，當地因為混亂的局勢而導致觀光經濟收入大幅減少。

▼埃及想靠考古振興觀光業。（圖／路透社）