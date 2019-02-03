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打了17年的阿富汗戰爭　歷任美國總統都想抽身：沒那麼容易

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

軍事中心／綜合報導

繼川普宣稱從敘利亞撤軍後，美國媒體又引述多位美國官員的話指出，川普正在考慮削減駐阿富汗的美軍規模，計畫撤出7000名美軍士兵，相當於目前駐阿美軍的一半。

據《中國國防報》報導，阿富汗戰爭已經打了17年，是美國歷史上最耗時且無法打贏的戰爭，無止盡地消耗著美國的人力、物力、財力，更牽扯到美國的戰略精力；川普往後撤軍的決定可能很大的程度上是出於「戰略止損」的考量，客觀上也反映出越來越多美國人對這場戰爭失去耐心，美撤軍意味著影響力淡出，苦心獲得的戰爭成果及戰後秩序或許將一夕間灰飛煙滅，阿富汗局勢也會出現更多不確定性。

據報導，911戰爭後，美國要求阿富汗塔利班政權，交出組織頭目賓拉登遭到拒絕，美國總統小布希於2001年10月7日下令，以美國為首的國際聯軍發動代號「持久自由」的軍事行動，在兩個多月內的時間推翻塔利班政權；而受到重創的塔利班多向山區、境外逃匿，並又在之後抓住美國投身伊拉克戰爭的機會，在阿富汗東部及南部迅速重組、開始反撲；到2008年小布希卸任時，美國已向阿富汗派出了近5萬名士兵，卻難以從這場戰爭中抽身。

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）出席參議員馬侃（John McCain）的追思儀式。（圖／路透社）

▲美國前總統歐巴馬。（圖／路透社）

報導指出，歐巴馬當選總統後，為實踐「結束兩場戰爭」的政治承諾，意圖在短時間內「下猛藥」解決阿富汗問題，向該地大量增兵，至2010年時駐阿美軍已達到了10萬人；賓拉登2011年5月2日在巴基斯坦被美軍海豹突擊隊擊斃，歐巴馬也將這場戰役視為阿富汗戰爭里程碑式的「勝利」，戰爭也由此進入「收尾」階段，歐巴馬隨後在2014年底正式宣布結束阿富汗戰爭，並計畫在2016年底前撤出所有駐阿美軍。

報導指出，不過另一方面，美軍2011年從伊拉克撤軍卻又導致了「伊斯蘭國」的迅速擴張，中東恐怖主義猖獗氾濫，阿富汗面臨著塔利班和極端組織的雙重威脅，歐巴馬原先的政治承諾到卸任時都不了了之。

此外，報導也說，川普對阿富汗戰爭一直抱持著否定態度，多次要撤回駐阿美軍，但又在剛離職的美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）的極力勸說下，放棄撤軍打算；並於2017年8月公布「阿富汗新戰略」，同時增兵3500人。但川普本人表示，做出這個決定「很不情願」，沒有遵從「直覺」，美軍也將依實際戰況調整軍事行動，而非照著之前既定的計畫走，給之後的政策轉變留下了空間。

▼ 美軍駐阿富汗士兵 。（圖／路透）

▲▼ 美軍駐阿富汗士兵 。（圖／路透）

報導表示，從2001年到2013年，多國構成的國際安全援助部隊與美軍都一直在支持著阿富汗政府，不過為了呼應歐巴馬當時的撤軍時間表，國際安全援助部隊在2013年6月就將軍事行動指揮權全面移交給阿富汗安全部隊；北約在2014年底宣布國際安全援助部隊結束在阿富汗的任務，之後改開啟代號「堅定支持」的非戰鬥任務，退居二線，為阿富汗安全部隊提供培訓、諮詢及協助。

報導指出，阿富汗安全部隊對美軍的依賴太過嚴重，導致自己的反恐行動成效不佳而美軍撤出主要作戰部隊還另外使塔利班發展迅速，讓塔利班的勢力擴充到阿富汗近一半領土，塔利班也開始針對政府官員、名望人士的突襲行動大幅增加；2018年10月，北約駐阿富汗高級官員在坎達哈省省長官邸與當地官員舉行會議期間，一名喬裝安保人員的塔利班份子開槍射死了阿富汗安全部隊最高指揮官、坎達哈省省長及情報局局長等3名高官，國際安全援助部隊司令米勒（Austin Scott Miller）死裡逃生，另外也有3名美軍士兵身受重傷。

▼塔利班朝阿富汗總統府發射火箭彈，當局出動直升機空襲掃蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塔利班朝阿富汗總統府發射火箭彈，當局出動直升機空襲掃蕩。（圖／達志影像／美聯社）

在推翻塔利班政權後，報導表示，美國一手打造了阿富汗戰後重建與國家改造的基本框架，也促成西方選舉體制、民選政府的建立，希望一個正常運行的阿富汗政府能夠與西方建立良好關係。然而，西方民主卻在阿富汗當地「水土不服」，由來已久的民族、宗族、教派矛盾導致阿富汗政府在政治上未能實現自立，政府內部政治派別鬥爭、選舉舞弊、貪汙腐敗及社會經濟積貧積弱、百姓生活困苦，都使阿富汗政府無法在市民中建立威信。

然而，報導指出，塔利班做為普什圖族的重要代表，擁有較完整的組織體系、明確的意識形態、生存及發展的社會基礎與經濟基礎，他們在阿富汗也不乏支持者。為此，川普在「阿富汗新戰略」中提到，美國將整合外交、經濟和軍事力量，保持開放態度，在未來將達成一個包括塔利班在內的政治解決方案。

報導表示，近半年來，美國也與塔利班實現了直接接觸，向對方的政治地位等問題展現出相對寬容、靈活的姿態；去（2018）年11月，阿富汗總統也表態要塔利班放棄暴力手段，願意與「他們和談，也可以接受他們以政黨的身分參政」；對此，塔利班的態度也有所軟化，雖然仍不承認阿富汗政府的合法性，但內部有一部份人也表態願意在美軍撤離的前提下參與對話協商；美國內部也認為，美國撤軍將有利於阿國內和平、民族和解，不過，更多數的人覺得，美國讓出戰場優勢無疑會加大塔利班在談判中的底氣與要價，將會進一步激化阿富汗根深蒂固的國內政治矛盾。

▼阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

▲▼阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

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