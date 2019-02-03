樂透中獎人必做4個招財動作　花350包牌電腦選號還要摸小物

▲春節期間彩券行買氣旺。（圖／記者董美琪攝）

財經中心／台北報導

想要中大樂透就得先買張彩券，到比較容易開出頭獎幾個縣市花350元包牌增加中獎機率，而且在投注站務必記得摸店內招財物，這可是中獎人必做4動作。

如果你還是40~49歲、O型的，或是生肖鼠、蛇、馬、猴及星座天秤、天蠍、魔羯、牡羊的人，更是財神爺鍾愛者，不妨可以試試看今年財運獎落誰家，或者是找到以上這些特性的親友一起合買彩券集體中大獎。

▼大樂透春節期間「天天開獎」已經邁入第7年。（圖／記者戴瑞瑤攝）

彩券行老闆觀察多數中獎者在投注站看到店內的財神爺神像、發財樹、金錢樹、彌勒佛等招財小物時，都會拜拜摸一摸沾財氣好運。

依台灣彩券統計，2018年開出頭獎投注站以基隆市最多，其次為新竹縣、花蓮縣、彰化縣和新竹市，但獎金最高的縣市則為花蓮縣，平均獎金為17.22億元。而這5年來電腦型彩券2千多個頭獎中，是以新北市最常開出，其次台北市，頭獎總金額最高的是台中市，其次為新北市。

▼ 大樂透中獎人多是電腦型選票。（圖／記者戴瑞瑤攝）

再分析億元頭獎中獎人輪廓，最多是40~49歲以及50~59歲，生肖鼠、蛇、馬、猴，血型O型、A型為主。星座則以天秤、天蠍、魔羯、牡羊居多。臉型多為圓型或橢圓型，額頭或寬或高，眉型屬長眉、一字眉。

台彩總經理蔡國基則表示，除了要先買彩券取得中獎入門機會之外，花個350元最簡單的包牌是首選策略，而且還以電腦選號最容易中獎。今年大樂透連續10天開獎，現在進入第3天，民眾可以包牌試試看以預算內的資金，增加中大獎機率。