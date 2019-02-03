車禍失左臂正能量面對　劉淑珍「感謝上蒼讓我活著」

▲台中花博志工劉淑珍。（圖／記者陳玉翻攝）



記者陳玉／台中報導

67歲劉淑珍，因年輕一場車禍失去左手臂，但她不氣餒，對人生保持樂觀態度；經友人介紹，去年起她到台中世界花博當志工，替來自世界各地的遊客指引服務，她總是面帶微笑的正能量也感染了許多人，她笑著說，「感謝上蒼，讓她活著，還留了一隻手給她可以服務他人。」

台中市社會局表示，劉淑珍在22歲那年搭計程車時，不慎發生意外讓她失去左手臂，但其個性正向，依舊保持樂觀態度繼續生活。

1988年，劉淑珍到伊甸基金會台中分會當志工，在伊甸引薦下，到一家房屋仲介公司進行電話客服、海報彩繪等工作，1年後，再到大樓擔任管理員，一做超過10年，直到丈夫骨折折，才不得不辭去工作。

直到2017年，劉婦兒子體恤她照顧丈夫辛勞，請了看護分擔，劉婦終於有了更多屬於自己的時間，並在友人鼓勵下報名參加台中世界花博指引組志工，兒子聽聞媽媽主動要去當志工一事，也相當開心。

劉淑珍也說，車禍後她曾沮喪過，但她一直告訴自己，老天留她下來，一定是有意義的，這個信念也一直支撐她，一定要好好活著，她感謝一路幫她的好人，讓她覺得她有能力時，也要伸手幫助別人；在當志工時，讓她覺得自己真的做到了，她說，真的很高興、很欣慰，當花博志工的感覺真好。