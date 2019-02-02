快訊／籌不出300萬保金！酒駕累犯「血腥逆向1KM」奪2命　法官改裁羈押

▲陳男2日凌晨酒後駕車，害得2名年輕騎士無辜遭撞慘死。（圖／記者陳玉翻攝）

社會中心／綜合報導

台中酒駕累犯陳姓男子（48歲）2日凌晨第三度載著醉意在路上駕車狂飆，行經大里國光路段時還逆向長達1公里，連續衝撞5車、3機車，導致2名機車騎士無辜慘死輪下；警方事後調查，陳男酒測值高達0.81，經移送台中地檢署複訊後，檢警晚間依酒駕致人於死罪諭知300萬元交保，但陳男卻付不出保釋金，法官認為其有逃亡之虞，稍早已裁定羈押。

警方調查，陳男自107年3月起已有連續2次酒駕紀錄，第一次吊銷駕照，第二次無照酒駕又被逮，還入監服刑3個月，豈料陳男仍是沒學到教訓，2日凌晨與好友飲酒後醉醺醺駕車離去，逆向連撞8輛汽機車，還害得彭姓男大生、以及準備年後就要結婚的鄭姓女子慘死。

▲車禍現場一片狼藉，滿地都是汽機車碎片殘骸。（圖／記者陳玉翻攝）

由於陳男已是酒駕累犯，在移送台中地檢署複訊後，檢警認為其罪刑重大，依酒駕致人於死罪諭知300萬元交保；但罹患口腔癌、經營檳榔攤為生的陳男付不出如此高額的保釋金，幾經籌款之下仍是無法湊足300萬，檢警只好改向法院聲請羈押；法官訊問時，陳男坦承罪刑，法官認定其恐有逃亡之虞，稍早裁定羈押。

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▲酒駕累犯陳男籌不出300萬保釋金，法官改裁定羈押。（圖／記者陳玉翻攝）