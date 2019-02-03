過年限定！運動甩油也能試手氣　擲骰子贏了讓你免費體驗

生活中心／台南報導

春節連假9天，天天大魚大肉，別忘了偶爾也要動一動消耗熱量，免得HOLD不住身材走樣！為了鼓勵民眾動起來，「臺南市永華國民運動中心」初二到初五不但大門敞開，更祭出「金豬迎春大三元」好康，讓你運動甩油還能試手氣、享優惠！



▲「金豬迎春大三元」讓你運動甩油還能試手氣、享優惠！（圖／臺南市永華國民運動中心提供）

活動一：豬事如意 財神到

在指定時段內，憑當日來館消費不限金額發票，能挑戰關主擲骰子、比大小，只要點數比關主大，即可獲得免費體驗券一張，可使用泳池或體適能。

活動二：豬朋好友 買一送一

民國12、24、48、60、72、84、96年出生、屬豬的民眾，揪親朋好友來館運動，可享體適能全票或泳池全票，兩人同行一人免費的優惠。



活動三：豬事大吉 祝您大發

屬豬民眾報名108年3到4月整期課程（個別班除外），可享全館課程8折優惠。

▲▼多元化設施，能滿足各年齡層的休閒運動需求。（圖／臺南市永華國民運動中心提供）

臺南市永華國民運動中心，提供多元化設施，包括游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌撞球場，以及空氣槍射擊，規劃有氧、瑜珈、飛輪、TRX、滑步車等一系列課程，能滿足各年齡層的運動休憩。過年期間除夕、初一休館，初二到初五營業時間從早上8點到下午5點，2月6日起恢復正常營運。