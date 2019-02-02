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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

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國際中心／綜合報導

不論你是購買、出售還是單純看好戲的心態，每年的古董拍賣總會造成不小的話題。2018年全球各地舉辦了不少引人注目的拍賣會，除了偉大藝術家的作品、鑽石以外，其實還有很多意想不到的商品，有的確實價值連城，有些卻非常荒謬，以下就是2018年拍賣會上，最不尋常的12件拍賣品：

全球最大淡水珍珠
 這顆全世界最大的淡水珍珠名為「沉睡的獅子」（The Sleeping Lion），2018年5月在荷蘭以37萬4000美元（約台幣1164萬元）拍出。這顆珍珠原產於中國，至少有300年的歷史，大小約7公分，重量約113公克。

▼全球最大淡水珍珠。（圖／翻攝自Venduehuis）

▲▼全球最大淡水珍珠。（圖／翻攝自Venduehuis）

來自月亮的碎石
 1970年蘇聯太空任務Luna-16從月球上帶回的小碎石，這是唯一在私人手中的月球岩石。2018年11月在紐約進行拍賣，當時的拍賣標語為「全球首次來自另一個世界的拍賣品」。最後這3顆小碎石以美金85萬5000元拍出（約台幣2635萬元）。

物理學大師霍金的輪椅
 這張自動輪椅是霍金最早開始使用的輪椅，著名的《時間簡史》也是在張輪椅上完成，去年11月以美金39萬元（約台幣1200萬元）拍出，收益全數捐給霍金基金會（Stephen Hawking Foundation）與漸凍人協會（Motor Neurone Disease Association）。有瘋狂駕駛之稱的霍金，據說曾用這張輪椅輾過英國查爾斯王子的腳趾。

▼物理學大師霍金的輪椅。（圖／翻攝自Courtesy Christie）

▲▼物理學大師霍金的輪椅。（圖／翻攝自Courtesy Christie）

全鑽戒指（All-diamond ring）
 根據拍賣會的數據，這枚戒指由單顆鑽石，切割成2000至3000個切面製成，去年12月在邁阿密以美金25萬6000元（約台幣788萬元）拍出，收益全數捐給慈善基金會RED。

▼全鑽戒指。（圖／翻攝自Sotheby）

▲▼全鑽戒指。（圖／翻攝自Sotheby）

充滿爭議的雕塑品
 去年10月一件擁有3000年歷史的雕塑品，在紐約以美金3100萬元（約台幣9億5500萬元）的破紀錄價格拍出。這件雕塑品19世紀在伊拉克出土，上面刻著亞述國王亞述納齊爾帕二世（Ashurnasirpal II）的雕像，拍賣前伊拉克文化部要求將雕塑品歸還，但拍賣方仍照常舉行拍賣。

5655克拉綠寶石
 在中非國家尚比亞（Zambia）出土的這顆5655克拉綠寶石，重達1.1公斤。去年11月在新加坡以美金2840萬元（約台幣7億6433萬元）。

價值110萬美元的威士忌
 去年10月一瓶威士忌以美金110萬元拍出（約台幣3400萬元）。這款威士忌1926年在麥卡倫（Macallan）進行蒸餾，並裝入雪利酒桶熟成60年，最後於1986年裝瓶，全球僅產製40瓶，而拍賣的是限量版中的其中一款。

人工智慧的創作
 這幅名為《貝拉米畫像》（Edmond de Belamy）的畫作，是第一個個出現在拍賣會上的「AI藝術品」，最後以43萬美元（約台幣1334萬元）拍出。特別的是，畫作留有一道數學方程式，為團隊當時運用AI技術完成畫作時，所使用的公式。

▼亞述國王亞述納齊爾帕二世雕像。（圖／翻攝自Christies）

▲▼亞述國王亞述納齊爾帕二世雕像。（圖／翻攝自Christies）

小熊維尼的百畝森林地圖
 這幅1926年創作的原始地圖，應該是兒童文學史上最著名的地圖。去年7月以60萬美元（約台幣1850萬元）拍出，創下書籍插畫的拍賣紀錄。

恐龍骨骼化石
 一支1億5000萬年前、長2.6公尺、寬9公尺的恐龍骨骼，去年6月以236萬美金（約台幣7273萬元）賣出。雖然考古學家無法判別這隻恐龍的品種，但該骨骼約有70%都保持的相當完整。2017年時，一具完整的猛獁象骨骼在落槌後的售價超過641萬美元（約台幣2億元）。

艾菲爾鐵塔古董梯
 來自巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）擁有129年歷史的古董旋轉樓梯，去年11月以20萬美元（約台幣600萬元）賣出，這段長4.3公尺，重900公斤的旋轉樓梯，是連接艾菲爾鐵塔最高的兩層樓間的連接梯，在1983年改裝電梯時共拆成24段。

▼艾菲爾鐵塔古董梯。（圖／路透）

▲艾菲爾鐵塔古董樓梯以600萬台幣拍賣出。（圖／路透）

英國伊莉莎白女王的勞斯萊斯
 這輛英國女王伊麗莎白二世的1953年勞斯萊斯，去年9月在倫敦以100萬美元賣出（約台幣3000萬元）。拍賣會主席表示，每輛勞斯萊斯都是依照車主的身份地位量身打造。

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關鍵字：古董,拍賣

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